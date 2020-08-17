تراند اليوم : البطاطا مفيدة للقلب ولصحة البشرة

وكالاتمشرق نيوز

يساهم تناول البطاطا في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب لغناها بالبروتينات والنشويات والكالسيوم والفيتامينات C وB المركبة التي تعمل أيضاً على ضبط ضغط الدم. كما يحتوي البطاطا على الكاروتين المضادة للأكسدة التي تلعب دوراً اساسياً في الحفاظ على صحة القلب وعلى الصحة عامةً.

- تحتوي البطاطا على كل المكونات اللازمة حفاظاً على الصحة عامةً وعلى صحة البشرة، فكلها فيتامينات ومعادن ممتازة. لذلك يمكن أن صنع قناعاً للوجه من البطاطا المهروسة مع العسل.

- قد تحد البطاطا من خطر تكون الحصى في الكلى، فقد أظهرت دراسات عدة أن البطاطا التي تعتبر مصدراً ممتازاً للمغنيزيوم قد تخفف من تكون الكالسيوم في الكلى.

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- يساعد تناول البطاطا على تحسين وظائف الدماغ. ويحتاج الدماغ إلى مكونات معينة ليعمل بشكل سليم كالأكسيجين والفيتامينات B المركبة ومستويات متوازنة من الغلوكوز والأحماض الدهنية اوميغا 3 وغيرها. وتحتوي البطاطا عليها كلها ما يبرز دورها في تنشيط الدماغ وتحسين وظائفه.

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- يساهم تناول البطاطا في الحد من الالتهابات اذ تحتوي على نسبة عالية من النشويات والكالسيوم والبروتينات والالياف ما يجعلها سهلة الهضم. كما أن الفيتامين C الموجود فيها يعطيها دوراً مهماً كمضادة للأكسدة ما يساعد في تجدد الخلايا. لذلك توصف البطاطا في معالجة الالتهابات المعوية والجهاز الهضمي.

- تعتبر البطاطا مصدراً ممتازاً للطاقة للرياضيين.