تراند اليوم : ألمانية تضع مولودة عملاقة تزن 6 كيلوجراماً

وكالاتمشرق نيوز

شهدت أحد مستشفيات مدينة "لايبتسغ" في ألمانيا ولادة طفلة لقبتها وسائل الإعلام المحلية بـ"الطفلة العملاقة"، وذلك بعد أن جاء وزنها يزيد قليلاً عن 6 كيلوجراماً، فيما بلغ طولها نحو 58 سنتيمتراً.

ومما أثار دهشة الفريق الطبي أن الولادة تمت بشكل طبيعي، على الرغم من أن حجم المولودة "جاسلين" كان يشير إلى ضرورة إجراء عملية قيصرية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "دير شبيجل" المحلية الألمانية.

وتنتظر "جاسلين" أن تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وذلك بعد أن حصلت رسمياً على لقب "أضخم مولودة ألمانية.