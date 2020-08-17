تراند اليوم : فتى من اللد يعود الى الحياة بعد وفاته نصف ساعة

القدس المحتلة / مشرق نيوز /



تعرض الفتى فادي قبوعة (13 سنة) من مدينة اللد الاسبوع الماضي لنوبة قلبية حادة في بيته اثر مرض متزامن في القلب، حيث توقف قلبه عن الخفقان لمد نصف ساعة ثم عاد الى الحياة اثر عملية الاسعاف .

وكانت وحدة اسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء وصلت الى بيته وقامت بتقديم الاسعاف الاولي لمحاولة انقاذ حياته حيث ان جهود الانعاش القلبي الرئوي تأخرت لمدة 30 دقيقة من زمن النوبة القلبية الحادة الا ان جسم الفتى فادي استجاب الى عملية الانعاش حيث اجريت له 7 صعقات كهربائية ليعود قلبه لينبض

ويقول الدكتور ابراهيم ابو كشك مدير قسم الطوارئ في مستشفى اساف هروفيه: ان حالة فادي غريبة جدا فقد قدر له ان يعيش وذلك لان عملية الانعاش تصبح معدومة الفائدة بعد عشرة دقائق لتصبح عملية انقاذ المريض شبه مستحيلة ولكن حالة فادي نادرة وبلطف من الله فقد استمرت نصف ساعة ليعود قلب فادي الى