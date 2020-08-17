تراند اليوم : إجماع فلكي: الخميس أول أيام عيد الفطر

الكويت / مشرق نيوز

أجمع فلكيون في عدد من الدول الإسلامية، على أن يوم الخميس الثامن من أغسطس سيكون أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب الحسابات الفلكية.

وقال الفلكي الكويتي عادل السعدون لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إن حسابات مرصد الفنطاس الفلكي الخاصة بمولد هلال شهر شوال، تشير الى ان العيد سيكون يوم الخميس الموافق الثامن من اغسطس المقبل.

واوضح السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أن القمر سيقترن مع الشمس في منتصف الليل، اي بعد مرور 21 دقيقة من صباح يوم الاربعاء الموافق السابع من أغسطس المقبل.

من جهته، توقع الفلكى اليمنى القاضى أحمد الجوبى أن يصادف أول أيام عيد الفطر الخميس الموافق 8 أغسطس، لأنه بحسب الحسابات الفلكية سيظهر هلال شوال بعد غروب شمس الأربعاء 7 أغسطس وسيكون اتجاه الهلال جنوب شرق ويقع جنوب الشمس بـ 9 درجات، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

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وقال الجوبي إن يوم الأربعاء سيكون أقل نور للقمر فى الساعة 1 صباحا و20 دقيقة و43 ثانية وميلاده الساعة 12 منتصف الليل و50 دقيقة، وذلك بالتوقيت المحلى.

ووفقا لتلك الحسابات، فلن يمكن مشاهدة القمر بالعين المجردة في دول الخليج العربي ودول المغرب العربي،

في حين يمكن مشاهدته في جنوب افريقيا بالعين المجردة، وفي الصومال بواسطة المناظير .