تراند اليوم : محمد عساف يحصل علي جواز سفر دولي من الامم المتحدة

محمد عساف يحصل علي جواز سفر دولي من الامم المتحدة

دبي / احمد المجايدة / الخليج 365

قررت الامم المتحدة منح الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف جواز سفر دولي باعتباره سفير النوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الاونروا للشباب .

وقالت مصادر اعلامية في مجموعة / ام بي سي / في دبي في تصريح خاص لموقع / هوتل اند ريست دوت كوم / الاخباري بالامارات , ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وافق علي منح عساف هذا الجواز الدولي لتمكينه من القيام بواجبه علي اكمل وجه والتنقل بحصانة دبلوماسية .

وذكرت ان عساف سوف يتسلم جواز السفر الدولي في غضون اسبوع ليصبح اول سفير للنوايا الحسنة يحمل جوازا من الامم المتحدة واكدت ان بان كي مون وافق شخصيا علي تسمية عساف ومنحه هذا اللقب مع كامل الامتيازات الدبلوماسية الاممية له .

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وكان فيلبو غراندي قد سلم عساف مؤخرا شهادة تعيينه / سفيراً لأونروا للنوايا الحسنة للشباب / في غزة.

ويعتبر محمد عساف أول سفير للشباب في التاريخ ينتمي لوكالة الغوث بحسب المفوض العام للانروا فيليب اونوغراندي .

وقال المفوض العام / بسعادة عارمة يمكنني أن أقول لكم جميعكم إنه أصبح الآن سفيراً لأونروا أيضاً من أجل لاجئي فلسطين وسيكون أفضل مثل للاجئ الفلسطيني الذي يستطيع أن يخدم أونروا واللاجئين الفلسطينيين / .

وجاء تسليم الشهادة، الموقعة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال احتفال تخلله مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية،

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واعربت المصادر عن اعتقادها بان الامم المتحدة وافقت علي منح عساف هذا اللقب لانه ابن مخيم خانيونس القادر علي التعبير بفنه وصوته عن قضية اللاجئين العادلة في مختلف المحافل الثقافية الدولية .

وقالت ان الاونروا تشعر بالفخر / لأن شاباً تلقى تعليمه الرسمي في مدرسة تابعة لأونروا في مخيم خان يونس للاجئين في غزة، ووالدته كانت معلمة في مدارس تابعة لأونروا، برز على الساحة العالمية وحظي بمثل هذه الإشادة عالمياً /.

واشارت بهذا الصدد الي ان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة فرانكو فرنادنديز أبلغ مجلس الأمن بقرار الأمم المتحدة تعيين عساف سفيراً للأونروا بـ /اعتباره نجماً غير عادي فاز بأغانيه الراقية بقلوب الملايين / . ورحب أعضاء مجلس الأمن بالقرار، واعتبروه إضافة نوعية لخدمة قضية اللاجئين الفلسطينيين والأونروا .

وقالت ان الامم المتحدة وافقت علي منح عساف هذه الصفة تقديراً لفنّه ونجوميته الصاعدة ودوره المرتقب في المساهمة بالتخفيف من المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في الوطن والمهجر، داخل المخيمات وخارجها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد منح عساف منصب سفير الثقافة والفنون بمزايا دبلوماسية .

ومنذ تكليفه بلقب سفير الاونروا قام محمد عساف بتسجيل اعلان تلفزيوني في ستوديوهات ام بي سي في دبي يظهر فيه وهو يوجه رسالة للعالم لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين .

ويذكر ان الأمم المتحدة تلجأ إلى التعاون مع شخصيات عامة لها مكانة في منطقتها للقيام ببعض الأعمال الإنسانية، ويطلق على هذه الشخصية (سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة) وهو تكليف تشريفي لمشاهير العالم من قبل المنظمات المختلفة للأمم المتحدة، وهي ليست صفة سياسية دبلوماسية كالتي يحملها سفراء الدول المختلفة لدى الدول الأخرى.

وأهداف هذا التكليف هو المساعدة في دعم مختلف القضايا التي تعالجها الأمم المتحدة سواء كانت اجتماعية أو إنسانية أو اقتصادية أو متعلقة بالصحة والغذاء. فالغرض من استخدام المشاهير أن شهرتهم تساهم في نشر الوعي والدعم تجاه هذه القضايا. ويمكن لهذا التكليف أن يكون على مستوى دولي أو إقليمي أو محلي في نطاق دولة الشخصية الشهيرة .

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