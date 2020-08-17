تراند اليوم : أوباما يستشهد بالقرآن الكريم

واشنطن / مشرق نيوز

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في حفل إفطار اقامه البيت الأبيض بمناسبة شهر رمضان، إن شهر رمضان هو وقت للتأمل، وفرصة لإظهار الإخلاص لله من خلال الصلاة والصيام، وفقا لتقارير صحفية.

وأضاف أوباما "بالنسبة للمسلمين، فإن شهر رمضان هو وقت للتأمل، وفرصة لإظهار الإخلاص لله من خلال الصلاة والصيام. ولكنه أيضًا وقت لجمع شمل العائلة والأصدقاء- كما نفعل الليلة- بروح من المحبة والاحترام، لتجديد التزامنا تجاه بعضنا البعض، وكذلك لتجديد التزامنا نحو جيراننا ومساعدة أكثر المحتاجين بيننا. لأنه يقول تعالى في كتابه العزيز "مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ".

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وأوضح أن شهر رمضان وقت لجمع شمل العائلة والأصدقاء- كما نفعل الليلة- بروح من المحبة والاحترام، لتجديد التزامنا تجاه بعضنا البعض، وكذلك لتجديد التزامنا نحو جيراننا ومساعدة أكثر المحتاجين بيننا.

وأشار في كل يوم، يساعد المسلمون الأميركيون في تشكيل الطريقة التي نفكر بها والطريقة التي نعمل بها والطريقة التي نؤدي بها أعمالنا "وهذه هي الروح التي نحتفل بها في هذه الليلة- الحالمون، المبدعون الذين تقود أفكارهم الصناعات الجديدة، وتخلق فرص العمل الجديدة وتطلق العنان للأفكار لخلق فرص جديدة لنا جميعاً".

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