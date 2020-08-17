تراند اليوم : فندق استرالي ينشئ أكبر حديقة ديناصورات في العالم

وكالاتمشرق نيوز

يخطط فندق استرالي لإنشاء أكبر حديقة ديناصورات في العالم، حيث أفادت الصحف المحلية أن السلطات الرسمية قد أعطت الضوء الأخضر للبدء في مشروع رجل الصناعة كلايف بالمر، الذي يعتزم إنشاء 165 نموذجاً للديناصورات بالحجم الطبيعي في منتجع «بالمر كولوم ريزورت» على بعد 120 كيلومتر إلى الشمال من مدينة بريزبين عاصمة ولاية كوينزلاند الاسترالية.



وبالإضافة إلى ذلك، يتوافر بالفعل 40 نموذجاً من الديناصورات، منها على سبيل المثال التيرانوصور ريكس وكذلك نماذج لحيوان الديناصوخوس الذي يبلغ طوله 20 متراً. وبالتالي يؤكد بالمر أن هذه الحديقة ستكون أكبر حديقة ديناصورات في العالم.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال بالمر تصدر عناوين الصحف العالمية مؤخراً، عندما قام بتكليف إحدى الشركات بإنشاء نسخة طبق الأصل من السفينة «تايتانيك» نظير مليار دولار استرالي.