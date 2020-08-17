أمل عرفة تتعرض لغضب عارم بسبب مشهد تقبيل هذه المنطقة بجسمها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 17 أغسطس 2020 12:13 مساءً - ‏46 دقيقة مضت أخبار المشاهير 124 زيارة

لم تنتهي حالة الجدل والغضب بسبب بوستر المسلسل السوري شارع شيكاغو، الذي يظهر قبلة سلاف فواخرجي ومهيار خضور، واللفظ الخارج الذي قيل في إحدى الحلقات، حتى انفجرت موجة غضب جديدة بسبب مشهد وصفه البعض بالفاضح والجرئ، لـ”تقبيل قدم” الفنانة أمل عرفة بطريقة مثيرة.

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حيث ظهرت الفنانة السورية أمل عرفة في أحد المشاهد وهي تمد رجلها بينما الفنانمصطفى المصطفى كان راكعا على الأرض ممسكاً بقدمها ويقوم بتقبيلها بطريقة مثيرة، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المتابعين والذي اعتبروا أن المسلسل بالغ في المشاهد الجريئة.

وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا عنيفًا على المسلسل، خاصة بسبب التدخين والمشاهد الجريئة، معتبرين أنه أحد أنواع الإسفاف الفني

