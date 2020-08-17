تسريب فيديو مخل لـ شمس الكويتية «سكرانة وترقص عارية»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 17 أغسطس 2020 11:12 صباحاً - حالة من الضجة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو مُسرب قال ناشروه أنه لفنانة كويتية معروفة كانت في حالة سُكر وترقص بفستان قصير للغاية وشبه عارية في حفلة خاصة.

وظهرت الفنانة ترقص بطريقة غريبة مرتدية فستاناً قصيراً ضيقاً وقصيراً وأشارت تلك الصفحات إلى ان صاحبة الفيديو كانت سكرانة ولا تعرف كيف تتصرف.

وتداولت بعض المصادر أن هذه الفنانة ممكن أن تكون شمس الكويتية والبعض الاخر رجح ان تكون ملاك الكويتية وسرعان ما نفت الاخيرة ان تكون هي صاحبة هذه المقاطع وكتبت على حسابها : مو انا اللي بالفيديو يلي انتشر ولا يخصني وقاعدة بالكويت ما سافرت.. ما حد يألف ويحط اسمي بكل سالفة يا سلق واذا انا صدقوني ما راح اخاف منكم ولا يهمني وجودكم بالحياة”.

وهو الأمر الذي جعل الحديث مؤكدًا عن الفنانة شمس الكويتية، خاصة بعد أن قارن البعض صورتها بصور مماثلة بنفس “الاستيل” والجسم، مؤكدين أنها شمس الكويتية، في حين لم ترد الأخيرة على هذه الاتهامات.