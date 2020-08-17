نجلاء بدر تتصدر الترند بعد تسريب صورة لها فاضحة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 17 أغسطس 2020 12:13 صباحاً - تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مُسربة للفنانة المصرية نجلاء بدر، ما جعلها تحتل الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وترجع الصور التي تم تداولها للفنانة نجلاء بدر إلى 29 عاما، حيث كانت تشارك في مسلسل النوة وهو الأمر الذي دفع رواد السوشيال ميديا في إثارة الجدل حولها خاصة أنها بملامح مختلفة تماما عن ملامحها الحالية.

وظهرت نجلاء في الصورة التى تم تداولها بوجه منتفخ وشكل مختلف تماما مما دفع البعض في التشكيك بأنها نفس شخصية نجلاء ولكن مع التدقيق في الصورة وجد البعض أن ملامحها واحدة ولكن اختلف الشكل مع مرور الزمن.

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وقال البعض أن الفنانة أجرت عمليات تجميل لتصبح بهذا الشكل التي أصبحت عليه، بينما قال آخرون أنها أنقصت وزنها فقط ولم تخضع لعمليات تجميل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر كان مسلسل الفتوة والذى عرض في رمضان الماضى وشارك في بطولته ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومي عمر.

