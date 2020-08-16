فنانة شهيرة ترقص في ملهي ليلي وهى سكرانة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 16 أغسطس 2020 09:16 مساءً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منسوب لإحدى الفنانات الكويتيات خلال تواجدها في مكان مغلق يُعتقد أنه “نادٍ ليلي”، وهي ترقص بحالة غير متوازنة، كما أكد المتابعون.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، محاولين تخمين من تكون، ذاكرين أسماء عدد من الشخصيات الكويتية، مؤكدين أن من تظهر في الفيديو يبدو أنها خارج الكويت نظرًا للحظر الذي تعيشه الكويت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما رأى البعض أنه كان يجب على صاحب الفيديو أن لا يقوم بتصوير الفنانة ونشر الفيديو، لأن التصوير تم في سهرة خاصة، ولا يحق لأحد التدخل في التفاصيل الشخصية لحياة أي شخص.

وبخصوص الاسم الذي تداوله الجمهور على أنه يعود للفنانة التي ظهرت في الفيديو، فخمن عدد كبير أن الشخصية التي ظهرت في الفيديو هي الفنانة “شمس”، مشيرين إلى أن جسمها يبدو مماثلا لجسم الفتاة التي ظهرت بالفيديو، بالإضافة إلى أنها سبق وأن أعلنت أنها غادرت الكويت.