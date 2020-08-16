تراند اليوم : مصرف فرنسي ينسى «تسعينية» في خزانته 23 ساعة

بقيت امرأة في الـ91 من العمر محتجزة لمدة 23 ساعة قي الظلام في غرفة الخزانات التابعة لمصرف في رين في غرب فرنسا، بعد أن نسيها الموظفون السبت عند إقفال المصرف من أجل عطلة نهاية الأسبوع، على ما أعلنت الشرطة الأحد.

وكانت العجوز قد دخلت مصرف «بي أن بي باريبا» السبت عند الساعة 11,30، طالبة الدخول إلى غرفة الخزانات إذ أقفل موظف الباب عليها، وفقا للإجراءات.

وعند إقفال المصرف، غادر الموظفون ونسوا المرأة التي لم تكن تحمل هاتفا خلوياً.

وتلقت الشرطة بلاغاً قرابة الساعة 20,00 من ابنها الذي شعر بالقلق لأن والدته لم تعد إلى المنزل، على حد قول الشرطة.

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وبعد أن راجعت الشرطة كل الأماكن التي يحتمل أن تكون المرأة قد قصدتها، وصلت إلى المصرف، فاتصلت بالإدارة التي وافقت على إرسال حارسين اثنين للتأكد ما إذا كانت المرأة داخل المصرف.

وعند الوصول، سمع الحارسان صوتا خافتا من غرفة الخزانات، وتم تحرير المرأة الأحد عند الساعة 10,30 وهي بصحة جسدية ونفسية جيدة.

وقد فتح تحقيق لمعرفة لما لم ينطلق جهاز الإنذار، كما كان ينبغي.