تراند اليوم : فتاة نجت من لدغة ثعبان لتموت بلسعة دبور

الرياض / مشرق نيوز /

توفيت فتاة سعودية "25 عاماً" متأثرة بلسعة دبور ، دخلت بعدها في غيبوبة ونقلت للمركز الصحي لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة بمجرد وصولها.

وبحسب صحيفة " سبق " التي أوردت الخبر فإن الفتاة من قرية القرن بمحافظة بدر الجنوب، 130 كم شمال غرب نجران، تعرضت قبل 20 يوماً إلى لدغة ثعبان سام بقرية القرن وتم نقلها إلى مركز الخانق وتم إسعافها من قبل الكادر الطبي بالمركز الصحي بإعطائها مصلا مضادا لسم الثعبان.

وتم نقل الفتاة إلى مستشفى حبونا العام وتلقت العلاج اللازم وغادرت المستشفى بعد أن تحسنت حالتها الصحية تماماً، الا أن الفتاة تعرضت إلى لسعة دبور تسبب في وفاتها.