تراند اليوم : السجن 14 عاماً لمسؤول ابتسم في موقع حادث!

وكالاتمشرق نيوز

قضت محكمة محلية في شمال غرب الصين الخميس الماضى بالسجن 14 عاماً على مسؤول كبير في سلامة العمل، والذي أثار غضباً لدى الرأي العام في البلاد بعدما تم تصويره وهو يبتسم في موقع حادث سير مميت.

وذكرت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية أنه جاء في حيثيات الحكم الذي صدر من قبل محكمة الشعب المتوسطة في “شيآن”، أن يانغ دا تساي، الرئيس السابق لإدارة سلامة العمل لإقليم شانشي، قد ثبتت إدانته بتهمة تلقي الرشى وامتلاك الكثير من الممتلكات التي يعجز عن تفسير مصدرها.

كما تم تغريم “يانغ” أيضاً بمبلغ 50 ألف يوان، حوالي 8170 دولاراً أميركياً. وكانت صور يانغ وهو يبتسم في موقع حادث سير مميت في أغسطس 2012 أثارت غضب الرأي العام الصيني، وأثارت الساعة الفاخرة التي كان يضعها في معصمه في الصور تساؤلات حول مصدر أمواله، وهذا كان رأس الخيط الذي قاد إلى فتح تحقيق حول ثروته.