تراند اليوم : عائلة سعودية تقيم حفل زفاف وجنازة في يوم واحد

وكالاتمشرق نيوز

رفض والد عروس بتبوك تأجيل حفل زفاف ابنته والذي تصادف موعده مع وفاة حفيده قبل الحفل بـ24 ساعة حيث أصر على زف ابنته لزوجها رغم قرار أهل العريس تأجيل الزفاف مراعاة لمصاب عائلة العروس، بحسب صحيفة المدينة السعودية.

وبدأت تلك القصة التي تعكس شهامة ونبل الأسرة السعودية بتوزيع الشاب أحمد عودة العسوفي العطوي الدعوات على أهله وأصدقائه لحضور حفل زواجه الأربعاء الماضي، لكن قبل الحفل بيوم واحد تعرض ابن شقيق العروس الأكبر ريان والذي يبلغ من العمر أربع سنوات إلى السقوط بإحدى غرف الصرف الصحي وأديت عليه الصلاة ظهر الأربعاء وهو موعد الزفاف نفسه.

وعلى ذلك قرر العريس وأشقاؤه تأجيل الحفل نظراً لحالة الوفاة، إلا أن جد ووالد الطفل المتوفي محمد صالح بن هرماس العطوي رفضا تأجيل الزواج وأصرا على إكمال مراسم الزفاف كون أن العريس قام بتوزيع الدعوات وتكلف بحجوزات مسبقة، وبالفعل أقيم حفل الزفاف وحضره والد الطفل وأشقاؤه بالرغم من حزنهم على فقدهم لطفلهم والصلاة عليه في يوم الزفاف.