تراند اليوم : النساء يتفوقن في مسابقة اعداد القهوة العربية في معرض الصيد والفروسية بابوظبي

النساء يتفوقن في مسابقة اعداد القهوة العربية في معرض الصيد والفروسية بابوظبي

أبوظبي / احمد المجايدة /

تمكنت النساء من التفوق في مسابقة اعداد القهوة العربية التي تقيمها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في جناحها بالمعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2013) والذي اختتم أعماله أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وكان المعرض قد أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، رئيس نادي صقاري الإمارات، وبدعم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 5-7 سبتمبر الحالي.

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فقد شارك في المسابقة التي امتدت طيلة أيام المعرض 36 متسابقا في فئاتها الأربع، التي تشمل فئة الناشئة تحت سن 20 عام، وفئة متوسطي العمر من 20 -50 سنة، وفئة كبار السن فوق ال 50 عاماً، وفئة النساء.

وقد وصل عدد النساء اللاتي تنافسن في المسابقة 12 امرأة، بينما شاركت في المنافسات العام الماضي 3 نساء فقط، وقد حصلت السيدة إليازية علي المنصوري على أعلى النقاط في هذه الفئة، بينما جاءت في المرتبة الثانية كل من خلود عبدالله الحمادي وعفراء صقر المحيربي ونورة عبدالله أحمد، وفي المرتبة الثالثة جاءت كل من مريم علي أحمد وعفراء سعيد المنصوري وفاطمة مراد البلوشي.

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أما في فئة الناشئة فقد بلغ عدد المشاركين 10 وتمكن خالد محمد سعيد الجابري من التفوق عليهم، بينما جاء في المرتبة الثانية كل من حمدان محمد علي وسعيد علي سعيد، وفي المرتبة الثالثة حل كل من محمد سيف سعيد وسعيد سيف سعيد.

وفي فئة متوسطي العمر شارك 10 متسابقين ونجح كل من سعيد علي سالم وخليفة محمد عبيد من الحصول على المرتبة الأولى، بينما جاء في المركز الثاني كل من سالم عبيد سيف وخالد علي سعيد، أما المركز الثالث فقد تقاسمه كل من عبيد علي سعيد وخالد عبد الله أحمد وعلي عبد الله أحمد.

وقد شارك 4 متسابقين في فئة كبار السن وتفوق عليهم سالم سعيد محمد، وجاء في المرتبة الثانية نايع محمد ضحى، وتقاسم كل من سالم عبيد بن داهم وعلي صبيح بن عبيدان المرتبة الثالثة.

وقامت لجنة تحكيم متخصصة، تتكون من خبراء من إدارة التراث المعنوي في الهيئة وعدد من المعروفين بفن صناعة القهوة العربية، بتقييم المتسابقين في كل مراحل إعداد القهوة بدءً من مرحلة قلي حبوب القهوة ودقها وتحميصها ومن ثم طهوها، كما قيّم الخبراء المتسابقون في مرحلة تقديم القهوة وتذوق جودة الطعم.

وسيمنح الفائزون جوائز نقدية تشجيعية لتفوقهم في المسابقة التي تهدف إلى استعادة التقاليد التي تتعلق بإعداد القهوة العربية، والتي تعد رمزا أصيلا للضيافة والكرم في الثقافة العربية، وأوضح سعيد الكعبي مدير قسم الحرف والمنتجات التقليدية بإدارة التراث المعنوي في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، "أنّ مسابقة اعداد القهوة العربية تعد مبتكرة ومميزة ،فقد لقيت ترحيبا واهتماما واسعا من زوار المعرض في الدورات السابقة، ودائما ما ترافقها المتعة والحماس من قبل المتسابقين الذين يحاولون احياء تقليد عريق في موروثنا، وبدورنا نحاول نقل هذا الموروث إلى الأجيال القادمة، واعتقد أننا تمكنا من تشجيع النساء على المشاركة في المسابقة التي كان يحتكرها الرجال".

من جهة أخرى شارك أكثر من 4000 زائر في السحب اليومي على الجوائز التحفيزية التي خصصتها الهيئة لزوار جناحها، حيث منحت جوائز ترويجية للمواقع السياحية والترويجية في إمارة أبوظبي شملت إقامة في فنادق فخمة في إمارة أبوظبي، وتذاكر دخول للمواقع الترفيهية الشهيرة، وقسائم لمطاعم مميزة، وقسائم لدخول منتجعات صحية فاخرة، و غيرها من الجوائز التحفيزية القيمة.

وبحضور بعض الإعلاميين البارزين مثل مقدم البرامج الرياضية في تلفزيون أبوظبي الاعلامي حسن حبيب، وندي الشيباني المذيعة في قناة سكاي نيوز عربية في أبوظبي، جرى السحب على الجائزة الكبرى وهي تذاكر سفر لشخصين على متن طيران الاتحاد، وقد فاز بها عبد الوهاب سالم الحوسني من الإمارات.

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