تراند اليوم : أمير عربي يدفع مليون دولار لربع ساعة مع النجمة الامريكية كريستين ستيوارت

دبي / مشرق نيوز /

دفع أمير عربي لم يعلن عن اسمه نصف مليون دولار في مقابل الجلوس مع نجمة سلسلة أفلام " Twilight" لمدة 15 دقيقة فقط.

ووافقت ستيوارت على هذا العرض المغري من أجل جمع التبرعات لضحايا إعصار ساندي الذي تضررت منه العديد من الأسر الأمريكية.

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وكشف هارفي وينستين عن تفاصيل الاتفاق أثناء تواجده في مهرجان "تورونتو" للترويج لحفله " 12.12.12 " الذي من المقرر أن تذهب أرباحه لضحايا الإعصار.

وقال هارفي أن الامير العربي طلب وساته لدى ستيورات لتوافق على مقابلته مشيرا الى أن كريستين لم تتردد بعد معرفة المبلغ، والذي وصل إلى نصف مليون دولار في ربع ساعة، أي ما يقارب 4 آلاف جنيه في الثانية الواحدة، حسب ما ذكره موقع "E! Online".

وأضاف هارفي أن الأمير دفع المبلغ مقدما قبل أن يجلس مع ستيوارت في حضور حرسه الخاص في حديقة " Madison Square " في ديسمبر الماضي.