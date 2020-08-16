تراند اليوم : لأول مرة..مهرجان "تذوق" بالسويد

للمرة الأولى في تاريخها، نظمت السويد مهرجاناً للمأكولات، جمع طهاة من أكبر مطاعم البلاد ليقدموا أطباقا عالمية متنوعة تلائم مختلف الأذواق، في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي في البلاد.

وعلى ضفاف بحر البلطيق انطلقت نسائم الهواء معطرة بروائح أطعمة تحمل تجارب وخبرات أفضل الطهاة في السويد، داعية الناس للدخول وتدوق ما لذ وطاب لهم.

وشارك في المهرجان الذي امتد لـ3 أيام نحو 30 طباخا يمثلون أكبر مطاعم السويد، وقدموا من خلاله أطباقهم الخاصة.. لتروي كل منها حكاية البلد الذي جاءت منه.

وجمع المهرجان ثقافات العالم من خلال زواره الذين جاؤوا من مختلف الدول علهم يحصلون على "نكهة ستوكهولم" الحقيقية.

ومن خلال هذا المهرجان، تسعى السويد لتقديم فعاليات تلائم جميع الأذواق أملا في تعزيز مكانتها بين الدول الإسكندنافية ودفع عجلة السياحة إلى الأمام.