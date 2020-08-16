تراند اليوم : حمل "مزيف" لتهريب الكوكايين

ألقت الشرطة الكولومبية القبض على امرأة أجنبية في المطار كانت تحاول تهريب الكوكايين في بطن بلاستيكية توحي بأنها حامل.

واعتقلت تابيتا ريتشي وهي كندية الجنسية بينما كانت تحاول استقلال الطائرة من العاصمة الكولومبية بوغوتا إلى تورنتو.

وعندما سأل ضابط مطار إلدورادو السيدة الكندية عن فترة الحمل لأجل السلامة أثناء السفر جوا، أجابت بأنها حامل منذ 7 أشهر، ولدى لمسه بطنها وجدها باردة وقاسية.

وعندما تحرت الشرطة الأمر وجدت أن النتوء في بطن ريتشي سببه وعاء صنع من البلاستيك ويحتوي على 2 كيلوغراما من الكوكايين وفقا لما ذكر العقيد في شرطة مكافحة المخدرات الكولومبية



Advertisements

وإن ثبتت تهمة تجارة المخدرات على الكندية ريتشي، التي وصلت إلى كولومبيا في السادس من أغسطس، فإنها ستواجه السجن لفترة تصل إلى 8 سنوات.

وقد ألقت السلطات الكولومبية القبض على 44 أجنبيا حاولوا تهريب المخدرات من مطارات كولومبيا منذ بداية 2013، وتقول السلطات إن 874 أجنبيا محتجزون في البلاد بتهم تتعلق بتجارة المخدرات.

اقرأ أيضاً