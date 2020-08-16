تراند اليوم : النشاط البدني يخفف اكتئاب المرأة

وكالاتمشرق نيوز

افادت دراسة حديثة "بأن كلما قل مستوى نشاط المرأة البدني وكثرت ساعات جلوسها كلما زاد احتمال إصابتها بالاكتئاب، أحد أكثر أمراض العصر النفسية شيوعا".

وأوضحت الدراسة" أن أعراض الاكتئاب ظهرت لدى النساء اللواتي يجلسن أكثر من سبع ساعات في اليوم مقارنة باللواتي يجلسن فقط أربع ساعات في اليوم". حسب ما ذكر موقع اخبار" 24"

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كما توصلت الدراسة "إلى أن النساء اللواتي لم يمارسن أي نشاط رياضي، كن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة تجاوزت 90% مقارنة مع اللواتي اعتدن ممارسة التمرينات الرياضة".

فالجلوس لفترات طويلة دون بذل أي مجهود حركي.. يعطي المرأة الشعور بالانعزال التام والإحباط.. والتوتر النفسي.

بينما قضاء الوقت في نشاط بدني يقوي ثقة المرأة بنفسها ويمنحها الإحساس بالسيطرة والإقبال على الحياة.