تراند اليوم : كشف السر وراء فقس دجاجة بيضا أزرق اللون

شنغهاي / مشرق نيوز /

كشف فريق من العلماء الصينيين، السر وراء فقس مجموعة من الدجاجة، في بعض قرى جنوب غرب الصين، وشيلي، بيضاً لونه أزرق.

وارجع العلماء السبب لفقس الدجاج لبيض ازرق اللون لوجود الفيروس "الارتجاعي" في "جينوم" الدجاجة.

وأكد فريق من العلماء الدوليين هذه الحقيقة، بعد إجراء عدة تحاليل جينية، ونشرت نتائج هذه التحاليل في مجلة "بلوس- أون"، في عددها الأخير.

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وقال العالم الأمريكي، أوليفي هانوت، من جامعة "نوتنجهام"، الذي رأس الفريق الدولي: "ما توصل إليه الصينيون صحيح؛ حيث اعتمدوا على أن هناك مجموعة من العصافير، والطيور، مثل البط، تستطيع أن تفقس بيضاً لونه أزرق".

وأضاف: "بالنسبة للدجاج، كانت المفاجأة الكبرى هي معرفة أصل الدجاج، الذي ظهر في جنوب أمريكا؛ لمعرفة هل هو جاء من أوربا أو أسيا مصدر الدجاج الذي يربى في المنزل؟".

وأردف العالم الأمريكي: "الفيروس "الارتجاعي" الموجود لدى الدجاج، الذي يفقس بيضاً لونه أزرق يجعل "الجين" الطبيعي، الذي يصيبه يغير النسيج غير النشط، ويحرض على الاستيلاء على منتج مدرج من "الهيموجلوبين"، وهي مادة الصبغة أثناء تكوين قشرة البيض الأبيض في الحالات الطبيعية، ومع تغير "الجين"، فإن ذلك يؤدي إلى اللون الأزرق".

وتابع: "أما الدجاجة التي تفقس البيض البني، فإن ذلك يرجع إلى أن الصبغة لونها أخضر".