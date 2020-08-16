تراند اليوم : ثمار الخضراوات أفضل للصحة من العصائر

وكالاتمشرق نيوز

أكدت خبيرة التغذية أندريا شاوف "أن تناول ثمار الخضراوات أكثر فائدة للصحة من تناولها كعصائر، إذ غالبا ما تتم إضافة السكر والتوابل وغيرها من الإضافات إلى العصائر".

وأضافت شاوف من مركز استعلامات المستهلك بمدينة فرانكفورت الألمانية، أن الثمار السليمة تتميز أيضا بارتفاع معدل الألياف الغذائية فيها عن العصائر، إذ توجد هذه الألياف في قشرة الثمرة وأنسجتها، وبالطبع لا توجد القشرة في العصير، حسب ما ذكو موقع الجزيرة.

وأردفت شاوف أنه نظرا لأن الإنسان لا يقوم بالمضغ عند احتساء العصائر لاحتوائها على ثمار مهروسة بالفعل، لذلك يقل تأثير الشعور بالشبع عند تناول الخضراوات في صورة عصائر، أي أن المعدة لن تشعر بالامتلاء نتيجة تناول كمية معينة من الجزر في صورة عصير مثلما يحدث عند تناول نفس الكمية في صورة ثمار سليمة.

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ولكن إذا كان الإنسان لا يفضل تناول أية أطعمة في الصباح أو كان في عجلة من أمره، فتشير الخبيرة إلى أن بإمكانه حينئذ تناول كوب من عصير الخضراوات، لافتة إلى أنه لا بأس من القيام بذلك من آن لآخر.

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وشددت شاوف على أهمية فحص محتويات العصير الموجودة في قائمة المكونات، إذ ينبغي على من يرغب في تناول عصير الخضراوات أن يحرص على اختيار النوعيات غير المحتوية على السكر أو الملح أو المنكهات.

كما يفضل أيضا اختيار العصائر المصنوعة من ثمار عضوية، وتكمن فائدتها في أن الخضراوات العضوية تتم زراعتها دون إضافة مبيدات حشرية أو تعديلات وراثية.