تراند اليوم : نتائج اختبارات كلية الشرطة .. نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020

نتائج اختبارات كلية الشرطة 2020 ، ويتسائل الكثير من طلاب الثانوية العامة والازهرية ممن تقدموا للتسجيل للانتساب في كلية الشرطة المصرية عن نتائج اختبارات كلية الشرطة 2020 موعد اصدار نتائج كلية الشرطة ، ورابط الفحص المباشر ، وأهم المعاير التي تتبعها وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة في اختيار المنتسبين لكلية الشرطة للعام الجديد .

اللواء أحمد العمري مساعد وزير الداخلية و رئيس أكاديمية الشرطة، أكد أن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين للعام الدراسي 2020 في كلية الشرطة من الناجحين من طلبة الثانوية العامة والازهرية، وكذلك قسم الضباط المتخصصين تتم بعد انتهاء من فحص وتدقيق كافة الطلبات الانتساب للكلية .

وأوضح العمري أن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة تتم من خلال توافق المتقدمين مع الشروط التي وضعتها الوزارة ، وبعد اجراء تحريات شاملة جامعة بشكل كامل على الطالب المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين وأسرته حتى الدرجة الرابعة، للتأكد من عدم تورطهم فى أى أنشطة من شأنها الإضرار بالأمن العام والقومى للبلاد، سواء من الناحية الجنائية أو من الناحية السياسية.

بالاضافة لاجراء المتقدمين لامتحان كتابي وجسماني وبعدها يتم نشر نتائج المقبولين في كلية الشرطة والمعتمدين من قبل وزارة الداخلية المصرية ، للعام الجديد 2020 بشكل رسمي ونهائي عبر موقع كلية الشرطة المصرية برقم الملف ورقم القومي لجميع المتقدمين .

نتائج اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الملف من خلال ( الرابط التالي ) فور الاعلان عنها .

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شروط التقديم للالتحاق بكلية الشرطة التالي :-

أن يكون المتقدم مصري وذو أبوين مصريين من غير طريق التجنيس.

أن يكون حسن السير والسلوك

أن يكون المتقدم لم يسبق الحكم عليه فى عقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.

ألا يزيد عمره فى أول أكتوبر القادم على 22 سنة ميلادية.

ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالكلية.

أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية

اقصى وزن 90 لا يقل الطول عن 170 سم

اكتمال شروط اللياقة الصحية التى تقررها الجهة الطبية المختصة .

كيفية الالتحاق بالكلية

1- الدخول على موقع أكاديمية الشرطة

2- إدخال الرقم القومى ورقم جلوسه بالثانوية العامة، سيظهر له كافة البيانات الخاصة به .

3- يظهر للطالب رقم لجنته والرقم السرى الذى سيتعامل من خلاله مع موقع الأكاديمية .

4- يختار الطالب يوما من بين 3 أيام تعرض عليه لآداء اختبار القدرات .

5- يقوم بطباعة نموذج الإقرارات، وآخر للقدرات، لتوقيعهما منه ومن ولى الأمر وتسليمهما للكلية عند حضوره لاختبار القدرات”.

6- لمعرفة نتيجة القدرات، يدخل الطالب على موقع أكاديمية الشرطة عن طريق الرقم السرى، وفى حالة نجاحه تظهر له رسالة تهنئة مع ثلاثة مواعيد يختار أحدها لكشف المقاس والقوام المخصص له وتعليمات الحضور .

7- يقوم عقب إجراء الكشف بالدخول على الموقع عن طريق الرقم السرى أيضا لمعرفة نتيجته.

8- فى حالة نجاح الطالب تظهر له رسالة تهنئة مع 3 مواعيد يختار أحدها لإجراء الكشف الطبى وتعليمات الحضور.

9- فى حالة رسوبه فى كشفى القوام والطبى يحق له الإعادة، ويتم تحديد موعد الإعادة إلكترونيا مع تعليمات التقدم بطلب التظلم، وتسدد الرسوم الخاصة بالتظلم عند حضور الطالب لجلسة التظلم.

10- فى حال نجاح الطالب فى الكشف الطبى يقوم بتحميل الملف الخاص به من خلال موقع الأكاديمية وطباعته 4 نسخ; حيث يقوم باستيفاء جميع النسخ والتوقيع عليها وولى أمره، وتسليم النسخ الأربع لرئيس اللجنة مرفقا بها اسطوانة مدمجة (سى دى) عليها ذات البيانات السابقة، على أن يقوم رئيس اللجنة بعد مراجعته لملف الطالب بتحديد ميعاد الاختبار النفسى .

11- فى حالة رسوب الطالب في الاختبار النفسي لا يحق له طلب إعادته .

12- في حالة نجاح الطالب في الاختبار النفسي يتم تحديد ميعاد الاختبار الرياضى له.

13- فى حالة نجاحه تظهر له رسالة تهنئة مع تحديد موعد له لكشف الهيئة .

14- في حالة نجاحه في كشف الهيئة يتم تحديد موعد الكشف الطبى الدقيق قبل إعلان النتيجة النهائية

15- في حالة نجاحه تظهر له رسالة تهنئة عن طريق رقمه السرى على الموقع.

تواصل مع كلية الشرطة بالاتصال المباشر :

قامت أكاديمية الشرطة بتوفير خطوط تليفونية مباشرة لتلقى أى استفسارات من الطلاب وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بالأكاديمية، من خلال الاتصال بـ”24109102، أو 24109117″، وتهيب بكل الطلاب الراغبين للالتحاق بكلية الشرطة أن يقوموا بالحصول عن أي معلومات من خلالها .