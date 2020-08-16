تراند اليوم : نتائج اختبارات كلية الشرطة .. نتائج اختبارات كلية الشرطة 2020

أعلنت وزارة الداخلية عن التقديم في كلية الشرطة 2020 من خلال التسجيل الإلكتروني في موقع كلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، يستطيع الطلاب الذين سجلوا في التقديم، الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة دفعة 2020 بالرقم القومي.

يشار إلى أن أكاديمية الشرطة لا تقبل الطلاب الذين سبق وحُكم عليهم أو تورطوا في الجرائم المختلفة، وليس الطالب فقط، وإنما تقوم الأكاديمية بالبحث الدقيق والتحري الدقيق عن أفراد أسرة الطالب المتقدم، حتى يكون جميع المنتسبين إليها على قدر عالي من الكفاءة وحسن الخلق.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة:

شرط أن يكون الطالب مصري الجنسية لأب وأم مصريين وألا يكون حاصلا على جنسية أخرى.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو جنائية.

ألا يكون الطالب قد فصل تأديبيا وبشكل نهائي من الخدمة الحكومية.

يجب ألا يكون الطالب متزوجا أو سبق له الزواج من قبل، كما يشترط عدم الزواج أثناء سنين دراسته بالكلية.

ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن 22 عام

يشترط ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم

اجتياز المتقدم لاختبارات كلية الشرطة

وكذلك اجتياز اختبارات اللياقة البدنية بالكلية بما لا يقل عن 50%

المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة للتقديم بكلية الشرطة:

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صورة البطاقة الشخصية كاملة من الأمام والخلف.

أصل شهادة المؤهل الدراسي

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر

صورة من الشهادات الدالة على التفوق الرياضي في حالة وجودها.

إذا كان الطالب مقيدا في كلية أو معهد يتم تثبيت أصل القيد مختوما

قيد عائلي للوالد صفحة 14

صورة من قرار الوصاية معتمدة وصورة بطاقة الواصي في حالة وفاة الوالد.

صورة بطاقة الرقم القومي للوالد كاملة من الأمام والخلف.

صورة من مؤهل الوالد أو بيان درجات المؤهل للوالد.

صورة بطاقة الرقم القومي للأم كاملة الامام والخلف.

صورة كارت طولى للوالدين الاثنين بجوار بعضهما البعض وفي حالة سفر الأب يصور كل واحد بمفرده مع كتابة السبب خلف الصورة.

صورة من مستندات الدالة على الأملاك والمدخرات سواء للوالد أوالوالدة

ويسعى العديد من الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية هذا العام لتقديم الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الحالي، حيث تم غلق باب التقديم لكلية الشرطة لعام -2020 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والفنية، ومن الجنسين بنات وبنين، الخميس 15 أغسطس 2019.

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الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020

موعد نتيجة كلية الشرطة 2020، أصبح لدى الطُلاب الآن المقدرة على معرفة نتيجة كلية الشرطة بالاسم 2020 ومن خلال شبكة الإنترنت، فقد حرصت الأكاديمية على التسهيل على الطلبة الملتحقين والمنتسبين إليها ولذلك خصصت لهم رابطًا يمكن استخدامه للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020 عبر الإنترنت.