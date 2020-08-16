تراند اليوم : نتائج الاعتراض بكالوريا سوريا 2020

نتائج الاعتراض بكالوريا سوريا 2020 ،صدرت صباح اليوم نتائج الاعتراضات على نتائج البكالوريا في محافظات حمص والسويداء وريف دمشق واللاذقية ودرعا ،لمعرفة النتائج يجب زيارة دائرة الامتحان الذي تقدمت فيه طلب الاعتراض على النتيجة .

على أن تصدر نتائج باقي المحافظات يوم الخميس او الاحد كحد أقصى حسب الاعداد المقدمين في المحافظة .

من الجدير بالذكر أنه تم البدء بتقديم طلبات الاعتراض على المواد في الدورة الأولى اعتباراً من يوم السبت 1/8/2020 ولغاية يوم الخميس 6/8/2020 في دائرة الامتحانات .وتم قبول اعتراض الطالب على نتيجة مادتين فقط في الدورة الأولى ، كما يقبل طلبات الاعتراض على العقوبة المفروضة بحق مخالفين التعليمات الامتحانية .

بالنسبة للتسجيل في الدورة (الثانية) يبدأ تسجيل الطلاب الأحرار للدورة اعتباراً من 4/8/2020 ولغاية 12/8/2020 في دائرة الامتحانات ،و الطلاب_النظاميين اعتباراً من 4/8/2020 ولغاية 9/8/2020في مدارسهم بما فيها أيام العطل الرسمية .

Advertisements

اقرأ أيضاً

نتائج اعتراض الديانة و العلوم حمص :-



