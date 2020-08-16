فاشينيستا سعودية تظهر دون «حمالة صدر»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 16 أغسطس 2020 02:16 مساءً - حالة من الصدمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الجمهور السعودي بعد نشر الفاشينيستا الشهيرة والمثيرة للجدل “مودل روز”، في جلسة تصوير دون ملابس داخلية “حمالة صدر”.

حيث ارتدت خلال جلسة التصوير بدلة باللون التركوازي من قماش المخمل وكان الجاكيت بدون أن ترتدي تحته أي شيء ومن خلال تلك الإطلالة التي اختارتها الفاشينيستا السعودية مودل روز في إحدى المجلات.

حيث أنها أثارت الكثير من التفاعل والصدمة من الجمهور والتي كانت أغلب التعليقات انتقادات لها لتؤكد على تجاوزاتها الكثيرة في الفترة الأخيرة فيما سخر الكثير من عدم ارتدائها لحمالة صدر على الأقل تحت الجاكيت.

وتأتي هذه الصور بعد أيام من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها حيث كانت الصور تجمعها مع إحدى صديقاتها بإحدى المناسبات ظهر بها شاب عاري الجسد تماما وهو ما أثار الجدل أن تلك الصورة تكون في إحدى حفلات المثليين.

يذكر أن المودل روز أكدت أكثر من مرة أنها تدعم المثليين كما كشفت قبل ذلك عن وجود علاقة صداقة قوية تجمعها بشاب مثلي في أحد الفيديوهات وهو يتواجد معها في نفس المنزل.

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