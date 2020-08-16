تراند اليوم : روسيا تعلن رسميا بدء إنتاج لقاح كورونا

موسكو - الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت، بدء إنتاجها لقاحها الجديد المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

ووفق قناة "روسيا اليوم"، فإن اللقاح الذي تم تطويره من قبل مركز "جاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية سيطرح نهاية الشهر الجاري.

وكان مسؤولون روس أعربوا عن رفضهم التام للانتقادات الموجهة والتشكيك المعلن من قبل بعض الدول في فعالية اللقاح الذي تم إجازته الثلاثاء الماضي لعلاج مرضى "كوفيد 19"، معتبرين إياها "حرب معلوماتية كبرى" تندرج تحت المنافسة الشرسة التي تخوضها دول العالم من أجل التسابق على توفير اللقاح.

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واعتبر كيريل ديمتريف، المدير التنفيذى لصندوق الثروة السيادية الروسي الداعمة للقاح الجديد باسم (سبوتنيك-7)، أن الانتقادات الغربية لاسيما تلك التي جاءت على لسان مسئولين أمريكيين" منحازة وغير حيادية ".

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وقال ديمترييف إن الإعلان عن اعتماد لقاح روسي أحدث انقساما في العالم؛ بين دول تعتبرها أنباء عظيمة ومبشرة وأخرى مثل الولايات المتحدة التي قررت بعض وسائلها الإعلامية شن حرب معلوماتية على اللقاح الجديد.

وفي وقت سابق، حذّر مدير المعهد الوطني للأوبئة والأمراض المعدية بالولايات المتحدة وخبير الأوبئة العالمي أنتوني، من أن روسيا تخوض مخاطرة قد تتسبب في إيذاء العديد من البشر من خلال "التسرع" في اعتماد لقاح لمعالجة مرضى كورونا.