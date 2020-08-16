تراند اليوم : شاهد: شاب يخسر 100 كيلو من وزنه خلال أسبوعين فقط

وكالات/ الخليج 365

خسر شاب أمريكي، نحو 100 كيلو غرام من وزنه، إثر إتباع حمية غذائية قاسية لمدة أسبوعين فقط.

وبلغ وزن الشاب "ديلان وال" الذي بيلغ من العمر 21 عاماً، نحو 193 كيلو غرام، قبل أن يقرر إنقاص وزنه حتى لايصاب بأمراض السمنة المفرطة.

وقرر ديلان أن لا يتناول شيئاً سوى البطاطس والمياه فقط لمدة 14 يوم، لتقليل السعرات الحرارية التي تدخل الى جسده.

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ومارس الشاب أيضاً التمارين الرياضية بشكل مكثف وقاس، خلال الحمية وتسبب الفقدان الكبير للوزن في ترهل الجسد بشكل كبير، ما يستدعي التدخل الجراحي لإزالة الجلد الزائد.

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