تراند اليوم : استدعاء البكالوريا 2020 .. سحب استدعاء البكالوريا 2020

استدعاء البكالوريا 2020 ،طلاب وطالبات البكالوريا في الجزائر ، نقدم لكم رابط مباشر لسحب واستخراج استدعاء البكالوريا في الجزئر للعام 2020 لجميع الباحثين عن رابط استخراج استدعاء البكالوريا مباشرة من موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات الخاص بالتسجيلات bac.onec.dz .

حي أعلن موقع الديوان الوطني للامتحانات والمساباقات في الجزائر عن فتح باب استدعاء واستخراج البكالوريا للعام 2020 ، والخاصة لجميع المترشحين اجتياز الامتحان هذا العام .

حيث يسمح الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات onec خلال شهر كامل للمترشحين من اجل سحب الاستدعاءات، وعادة تكون مرحلة سحب استدعاء البكالوريا بداية من شهر افريل الى غاية شهر ماي , وبخصوص سحب استدعاء شهادة البكالوريا دورة جوان 2020 فإن عملية سحب الاستجعاءات .

الموقع الرسمي لسحب استعاءات بكالوريا 2020 هو موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات الخاص بالتسجيلات bac.onec.dz حيث من خلاله يمكن للمترشحين لبكالوريا 2020 سحب استدعاءاتهم.

سحب استدعاء البكالوريا 2020 bac.onec.dz من خلال الرابط التالي .

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طريقة سحب استدعاء البكالوريا 2020 bac.onec.dz

طريقة سجب الاستدعاء بسيطة للغاية حيث يمكنك ذلك من خلال ادخال اسم المستخدم + الرقم السري + الاجابة على السؤال و الضغط على زر الطباعة

فقط يتطلب استخراج استدعاء بكالوريا 2020 الدخول الى موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات من خلال الرابط التالي .

وتحديد الولاية الخاصة بكل طالب ومن ثم حجز اسم المستخدم والرقم السري، ثم أجب عن السؤال ثم أنقر على زر "استظهار" .

ملاحظات :

إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من المؤسسة التي أودعت بها ملفك الورقي .

إذا اكتشفت اي خطأ (مهما كان نوعه) يجب التبليغ عنه عن طريق المؤسسة التي أودعت فيها ملفك الورقي .