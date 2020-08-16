تراند اليوم : نتائج الاعتراض بكالوريا 2020 .. حمص نتائج اعتراضات البكالوريا 2020 وزارة التربية السورية

يتسائل الكثير من طلاب البكالوريا في سوريا عن موعد اعلان نتائج اعتراضات البكالوريا للعام 2020 الدورة الاولى ورابط الفحص المباشر للنتائج حصريا من موقع وزارة التربية والتعليم السورية .

تعلن وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج تظلمات الثانوية العامة للعام 2020 الخاصة بالبكالوريا جميع الفروع الدراسية ، لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالاعتراض على نتيجة البكالوريا الى وزارة التربية والتعليم السورية .

وبدأت نتائج الاعتراض تصدر تباعا وأي طالب يستفيد تقوم وزارة التربية بالتواصل معه مباشرة باليوم التالي لإصدار النتيجة دون الانتظار لإصدار قوائم نهائية للاعتراض لكي يتمكن الطالب من التحضير للدورة الثانية.

الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم السورية من خلال ( الرابط ) .

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