الكشف عن سبب طلاق فؤاد المهندس وشويكار .. خانته مع هذا الفنان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 16 أغسطس 2020 12:13 مساءً - تعد قصة زواج الفنان الراحل فؤاد المهندس، والفنانة شويكار التي راحلت عن عالمنا أول أمس الجمعة، من أكثر قصص الزواج وأنجح الثنائيات في السينما المصرية والتي استمرت لأكثر من 20 عامًا.

لكن بعد مرور ما يقرب من عقدين على زواجهما، وقع الانفصال بين «فؤاد» وشويكار، بعد العديد من الأعمال الفنية التي قدمها الثنائي والتي ظلت خالدة في أذهان الجمهور العربي.

وترجع الواقعة التي قلبت حياة أسعد ثنائي في الوسط الفني حينها، لعام 1971، بحسب ما نشرته مجلة «الشبكة اللبنانية»، ففي إحدى السهرات التي حضرها الزوجان، لاحظ «فؤاد» أن شويكار تبادل شاب أسمر النظرات، من حينها لم يعد كل شيء كما كان، غير أن شك الزوج في شويكار قد تحول إلى يقين خلال التحضير لفيلم «عريس بنت الوزير»، بعدما تراجع دور «المهندس» للدور الثالث، وأسندت البطولة وقتها لذلك الشاب.

مضى «فؤاد» نهاراته في شقاء، ولياليه في تعاسة، حتى جاءت «القشة التي قصمت ظهر البعير» في إحدى السهرات التي تواجد فيها الزوجان، وكان يحضرها الشاب الأسمر، محمد خيري -كما كُشف عن هويته فيما بعد- حينها إنهار «فؤاد» بعدما وجدهما يتبادلان النظرات مرة أخرى، فغادر «فؤاد» بصحبة شويكار السهرة، بعدما انفعل عليها، غير أن المعركة التي ظهرت بوادرها عند مغادرتهما للحفل، لم تكن قد بدأت جولاتها بعد.

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وفي المنزل، نشبت معركة كلامية بين الزوجين، انتهت بدماء تسيل من جبهة «المهندس»، لجأت على أثرها «شويكار» بعدها إلى صديقتها سهير البابلي، والتي حضرت إلى منزلهما في الثالثة فجرًا، وعندما سألت عن سبب سيل الدماء من جبهته، ادعت «شويكار» أنه ضرب رأسه في الحائط، ووافقها «فؤاد» على روايتها، وانتهت الأزمة مؤقتا، ولكن جرح قلبه ظل عميقا، بعدما تكررت حوادث مثل تلك، إلى أن وقع الانفصال عام 1980، وذلك بالتزامن مع تصوير «فؤاد» لمسرحية «سك على بناتك».

وبالرغم من طلاقهما في ظل خلافات ضخمة، إلا إنهما لم يخرجا للحديث عنها لسنوات طويلة عقب الانفصال، إلى أن أفصحت شويكار عن بعض من الكواليس التي سبقت الطلاق، خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، قائلة: «الغيرة المهنية هي ما سببت هذا الانفصال، ولكن كل شيء قسمة ونصيب».

أما «فؤاد» فلم يكشف عن الأسباب التي قادتهما لتلك النهاية غير السعيدة، ولكن حينما سأله الإعلامي مفيد فوزي، في إحدى اللقاءات التلفزيونية، عن أسباب إخفاقه في الزواج، رد حاسمًا: «الإخفاق مكانش مني، لكن كان من كتر حرصي على شريكة حياتي، ومن كتر ما أنا كنت بعطي دون مقابل، ويظهر بقى أن ده بيفسد العلاقات».

ومنذ إنفصالهما، لم يدخل الثنائي في أي علاقة حب أخرى، إذ استمر حبهما في نفوسهما، إلى أن صعدت روح «فؤاد» إلى بارئها، وكان لهذا الحدث وقعًا كبيرًا في قلب «شويكار»، قالت عنه، في إحدى اللقاءات التلفزيونية: «فؤاد كل شيء في حياتي، هو الحبيب والصديق والزوج والأخ والمعلم، وإذا لم يكن الحب الأول في حياتي، لكنه الحب الأخير، وأعتقد أنني كنت الحب الأول والأخير في حياته، حتى عندما انفصلنا استمرت علاقتي به حتى آخر لحظة في حياته».