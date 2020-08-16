شاهد: حقيقة زواج هند القحطاني من اللورد امين - التفاصيل كاملة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر زواج الناشطة السعودي المثيرة للجدل هند القحطاني من الناشط السعودي أمين اللورد، مما أثار دهشة بين نشطاء مواقع التواصل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الناشط أمين اللورد لم يعلن عن هوية العروس، حيث لم يتم حتى الكشف عن سبب زواج ربط أمين اللورد بهند القحطاني، حيث رجحت العديد من الصفحات بأن تكون التغريدات مدفوعة الثمن.

ولم تعلق الناشطة هند القحطاني على خبر زواجها من اللورد، كما يعرف عن القحطاني أنها تشارك تفاصيل حياتها الشخصية مع جمهورها في الوطن العربي والعالم، حيث ندد العديد من خبر اشاعة هند القحطاني.

في وقت سابق، أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والخليج بسبب ظهور هند القحطاني بشكل الفاضح، حيث تعرضت إلى هجوم كبير من أجل الإعلان عن الملابس الداخلية بهذه الطريقة، وغرد العديد من الأشخاص للهجوم عليها بسبب هذه الأمر.

الجدير بالذكر أن الناشطة هند القحطاني من أصول غير سعودية، وتقيم خارج المملكة، تزوج عليها زوجها بعلمها، لكنها اشترطت عليه أن تكون حضانة بناتها من حقها، وانفصلت عنه، وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب انفصالها عن زوجها.