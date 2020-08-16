تراند اليوم : ابن الهيثم جامعة المنيا نتائج الطلاب ... موقع ابن الهيثم جامعة المنيا نتائج الطلاب

نتائج جامعة المنيا 2020 بالرقم القومى عبر موقع بن الهيثم , حيث ينتظر الطلاب إعلان النتيجة بعد ما تم اعتماد الكثير من نتائج جامعة المنيا مثل الكثير من أقسام كلية التربية وتم اعتماد الكثير من أقسام كلية الآداب مثل قسم فرنسي وأقسام اخري.

تقوم هيئة أعضاء التدريس ببذل الجهود حتى يتم أعلان نتائج جميع الفرق بكلية دار العلوم خاصة الفرقة الرابعة

حيث يتم الآن رصد الدرجات وجمعها وتجهيزها خلال الأيام القادم وسوف يتم أعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي للنتائج الطلاب بجامعة المنيا.

تم أعلان نتيجة الفرقة الأولي انتساب بكلية دار العلوم وإعلان نتيجة الفرقة الثانية وإعلان نتيجة الفرقة الثالثة

وسوف يتم أعلان باقي النتائج انتساب وانتظام خلال الفترة القادمة

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جامعة المنيا

تم إنشاء جامعة المنيا بالقرار الجمهوري رقم 93 لسنة 1976.

تضم الجامعة حاليا الكليات الآتية:-

كلية التربية

كلية السياحة والفنادق

كلية الزراعة

كلية التربية النوعية

كلية الفنون الجميلة

كلية الطب

كلية التربية الرياضية

كلية دار العلوم

كلية طب الأسنان

كلية التمريض

كلية الحقوق

كلية الطب البيطرى

كلية العلوم : تضم ثمانية أقسام علمية وهم ( الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات ، علوم الحاسب ، النبات ، الميكروبيولوجي ، الجيولوجيا وقسم الحيوان )

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بالإضافة إلي ثلاثة أقسام خاصة وهم ( بيوتكنولوجي ، كيمياء حيوية وقسم جيولوجيا البترول ب )

كلية الهندسة : يرجع إنشاء الكلية إلى البدايات الأولى للمعهد العالى الصناعى المنشأ عام 1957

والـذى تحـول إلى كـلية الهندسـة والتكنولوجيـا بقرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم (924) بتـاريــخ 2/10/1975 بعدضمها إلى كليات فرع المنيا بجامعة أسيوط،ثم انضمت إلى جامعة المنيا

عام 1976 وأنشئت الكلية بالقرار الصادر رقم 47 لسنة 2003 في 22 فبراير صدرت موافقة السيد أ.د وزير التعليم العالي ببدء الدراسة بالكلية هذا العام الجامعي

نتائج جامعة المنيا 2020 بالرقم القومى

النتيجة بالرقم القومى والرقم المدرج في أثبات الشخصية الخاص بالكلية كود الطالب هو الرقم الأسفل في الكر نيه كلمة السر هي الرقم القومى ونتمنى لكم التوفيق.

رابط نتيجة كلية دار العلوم جامعة المنيا بالرقم القومى جميع الفرق والتخصصات

تم اعلان جميع النتائج على موقع ابن الهيثم

على الرابط التالى

http://credit.minia.edu.eg/static/index.htm

رابط النتيجة