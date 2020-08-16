تراند اليوم : 4 تطعيمات هامة للحفاظ على الصحة بعد بلوغ سن الـ 50

واشنطن/ الخليج 365

أوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، بـ4 تطعيمات رئيسية للحفاظ على الصحة مع تقادم العمر، إذ لا يعمل الجهاز المناعي بشكل جيد، ما يزيد من الإصابة بالأمراض الخطيرة، وفق ما نقلت وكالة إرم عن موقع "با- باميل".

وفيما يلي قائمة بهذه التطعيمات:

الحزام الناري

توصي مراكز السيطرة على الأمراض، الأشخاص البالغين من العمر 50 عاما أو أكثر، بالحصول على لقاح ضد الإصابة بمرض الحزام الناري، والذي يشبه مرض جدري الماء، ويؤدي لظهور الطفح الجلدي والبثور المؤلمة، بالإضافة إلى أنه مرض معد، وقد يمتد تأثيره لإصابة الجسم بالآلام العصبية التي يطلق عليها الآلام الناتجة عن الهربس، وقد تستمر لعدة أشهر ومن الممكن أن تصل لسنوات.

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واللقاح عبارة عن جرعتين في الفترة ما بين شهرين إلى 6 أشهر.

الالتهاب الرئوي والأمراض المتعلقة به

يعتبر هذا اللقاح مهما للغاية، خاصة ممن تعدت أعمارهم 65 عاما، ويعانون من أمراض مزمنة في الكبد والقلب والكلى أو مرض السكري، لذلك يجب أن يحصلوا على لقاح المكورات الرئوية التي تسبب أمراض الالتهاب الرئوي الكثيرة مثل التهاب السحايا والتهابات مجرى الدم.

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ويوجد نوعان من اللقاحات ضد هذه الأمراض، هما: Prevnar 13 (PCV13) وPneumovax (PPSV23).

التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي

على الرغم من حصولنا على لقاحات مضادة لهذه الأمراض في سن الطفولة والمراهقة، ولكننا عند بلوغنا 50 عاما تحتاج أجسامنا لتعزيز المناعة مرة أخرى ضد هذه الأمراض.

ولذلك لا بد من أخذ لقاحات معروفة باسم Tdap-booster وهي تؤخذ في حالة إذا لم يحصل الشخص على اللقاح في سن المراهقة، حيث تعتبر بمثابة جرعة تعزيزية في حالة حصلت على اللقاح من قبل.

الإنفلونزا

يجب مع التقدم في السن، الحصول على اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا، والتي توفر للجسم الأجسام المضادة ضد سلالات الإنفلونزا الأربعة، لذلك يبدأ الاشخاص بأخذ مطعوم ضد الإنفلونزا من سن 6 أشهر وإلى ما فوق الـ65 عاما.

ويُوصى بأخذ لقاح الإنفلونزا مرة سنويا، بحلول نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تستمر الحماية من 4 إلى 6 أشهر، وهذه اللقاحات تعتبر فعالة بنسبة تصل لـ60% للوقاية من الإنفلونزا التي تشكل خطورة كبيرة على الجسم كلما تقدمنا في العمر.