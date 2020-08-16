تراند اليوم : إيقاف بطل أولمبي مدى الحياة بعد "فضيحة جنسية"

أوقف البطل الأولمبي الأميركي في رياضة التايكواندو، ستيفن لوبيز، مدى الحياة بعد اتهامات بالاستغلال الجنسي، بحسب مركز رياضي أميركي.

وأشار "المركز الأميركي لرياضة آمنة" ("أميركان سنتر فور سايف سبورت") إلى أن لوبيز (39 عاما) بات "غير مؤهل بشكل دائم" للمشاركة في أي منافسات للرياضة، التي توج فيها بذهبية في أولمبيادي سيدني 2000 وأثينا 2004.

وأوضحت صحيفة "هيوستن كرونيكل" أن الاتهامات تعود إلى عام 2000، عندما قام لوبيز الذي كان يبلغ من العمر حينها 22 عاما، باستغلال فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما.

وأوقف لوبيز بشكل مؤقت عن المنافسات منذ مايو، قبل أن يعلن إيقافه بشكل نهائي الجمعة، علما بأن شقيقه جان، وهو مدرب في فريق التايكوندو الأميركي الأولمبي، موقف أيضا لمدى الحياة على خلفية اتهامات مشابهة.

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وكشفت كل من هايدي غيلبرت وماندي ميلون وآمر مينز وغابي جوسلين أنهن عانين "من عقدين من الزمن من الاستغلال الجنسي (...) لرياضيات في الفريق الأولمبي الأميركي من قبل هيئات ومسؤولين ومدربين ومرشدين كانت مهمتهم حماية" الرياضيات عوضا عن استغلالهن.

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وقرار إيقاف لوبيز يأتي في خضم فضيحة استغلال جنسي كبرى لا تزال تتردد في أوساط الرياضة الأميركية عموما والجمباز خصوصا، بطلها الطبيب السابق للفريق الأميركي لاري نصار، المدان باستغلال ما لا يقل عن 265 فتاة على مدى عقدين، وحكم عليه بالسجن 175 عاما.