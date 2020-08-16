تراند اليوم : "جذابة وتضحك".. اكتشاف في أعمالق المحيط

اكتشف علماء 3 أنواع جديدة من الأسماك تعيش في أحد أعمق المناطق على سطح الأرض، وتتمتع بألوان جذابة وشكل يجعلها تبدو وكأنها "أسماك ضاحكة".

ووجد فريق من جامعة نيوكاسل 3 أنواع من الأسماك "الهلامية" في خندق يعرف باسم "أتاكاما"، على عمق 8 آلاف متر تحت سطح المحيط الهادي.

وأتاكاما عبارة عن خندق بطول 5900 كلم في قاع المحيط الهادي، قبالة سواحل أميركا الجنوبية.

ويبلغ طول السمكة أقل من 30 سم، وتتكيف تماما مع الحياة في مثل ذلك العمق الهائل، حيث الظلام الدامس، ودرجة حرارة تقترب من التجمد، وتحت ضغط هائل.

وتتمتع هذه الأسماك بأجسام شفافة وهلامية، والعظام الوحيدة الموجودة فيها هي بمثابة هياكل صغيرة في الأذن الداخلية، التي تعتبر ضرورية للتوجيه.

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وقال أحد الباحثين الذين عثروا على الأسماك، الدكتور توم لينلي: "إنهم يتعارضون مع الأشكال التي اعتدنا رؤيتها للأسماك التي تعيش في مثل هذا العمق، إذ لا توجد لديها أسنان كبيرة أو عيون جاحظة".

وتابع: "إنها أسماك صغيرة، وردية اللون مثل الهلام، تبدو وكأنها تسبح مبتسمة".

وقد أطلق العلماء على الأسماك الجديدة أسماء مؤقتة، هي الأسماك الوردية والزرقاء والبنفسجية، بسبب ألوانها الجذابة.