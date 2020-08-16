تراند اليوم : فوائد واضرار القهوة علي صحة الانسان

القهوة واحدة من اهم المشروبات الساخنة المنتشرة في بقاع الارض والتي تتميز بمذاقها الطيب والمميز والمطلوبة عند الجميع وتصنع القهوة من ثمار شجرة البن بالقهوة اصبحت موضوع ثقافة لدي العديد من الشعوب كما ان لكل بلد طريقتها الخاصة في التقديم وهي من اهم العناصر الاقتصادية المفيدة بعد النفط من حيث الاستيراد والتصدير بعد النفط وتشتهر القهوة في البلدان الاسيويه وغالبا ما ترتشف صباحا وبذلك فهي سلاح ذو حدين لها ايجابيات ولها اضرار

فوائد تناول القهوة

للقهوة فوائد عظيمة وكبيرة حيث اصبحت واسعة الانتشار في كل بقاع الارض وهي ايضا مشروب ايضا يستخدم للضيافة وفي يومنا هذا اصبحت القهوة ثقافة اغلب البلدان والتي تعبر عن طريقتهم في تقديمها وعملية طحنها

تعمل علي تحسين مستوي الكوليسترول في الدم وذلك لاحتوائها علي مضادة للاكسدة

تحسين المزاج ورده الفعل لانها تحتوي علي الكافيين والذي يعد منبه للعقل

الحماية من السرطان لانها تحتوي علي ماده praxanthine والتي لها تاثير قوي ضد السرطان وتليف الكبد

صحة الاسنان تحتوي علي ماده العفص وهي تعمل علي الحد من تشكل الرواسب

حرق الدهون اثبتت الدراسات الكافيين يمكن ان يزيد من حرق الدهون في الجسم

صحة البشرة تحتوي علي مضادات الاكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تسبب في ظهور التجاعيد

صحة القلب والاوعية الدموية

منع الحصوة

التقليل من الاصابة بمرض السكري

سلبيات الاكثار من تناول القهوة

وللاكثار من القهوه ايضا سليبات ومضار فالقهوة اساسا ترتشف ارتشاف اي بما معناه انها تشرب بكميات قليلة

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هي سبب رئيسي لحالات الارق وصعوبات النوم نسبة لمادة الكافيين الموجودة بها

ازدياد معدل ضربات القلب

التقليل من قدرة الجسم علي امتصاص الحديد

تعمل علي ازدياد حموضة المعدة

رفع ضغط الدم في الجسم

تشكل خطر قد يصيب جدار الاوعية الدموية

قرحة المعدة

فالقهوه هنا صديق جيد للانسان تربطه به علاقه فمثلا ان غيابها عن الانسان يسبب له صداعا ومزاج متعكر قد يقطع البعض هذه العلاقة عندما يدركون مخاطرها فاحذر عزيزي من مخاطر شرب القهوة بكثرة

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