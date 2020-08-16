تراند اليوم : الشوفان وفوائده

الشوفان او ما بعرف بالخرطل وهو نوع من انواع الحبوب يشبه القمح والشعير بشكل كبير ويصنف من مهدئات الاعصاب هو واحد من اهم انواع الاطعمة الغنية بالمعادن والتي تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتعالج الامراض المختلفة والسبب الاساسي لتناول كثير من الناس بذور الشوفان هو الاستفاده من قدرته علي تقليل نسبه الكوليسترول وبالتالي فقدان الوزن وايضا فهو غني بالفوائد الصحية الرائعة نسبة لاوراقه وما بها من فائدة عظيمة

فوائد الشوفان او الخرطل

هو من الحبوب الكاملة المرتفعة القيمة الغذائية ويحتوي علي العديد من مضادات الاكسدة والمعادن والفيتامينات وغيرها من المغذيات وله فوائد عظيمة وكثيرة ومنها

يحتوي علي القليل من السعرات الحرارية

غني بالالياف الغذائية والروتينات مع نسبة قليلة من الدهون

يساعد بالوقاية من قصور القلب يحتوي علي مضادات للاكسدة التي تحمي القلب من المواد الضارة

تقويه المناعه ضد الكثير من الامراض وهذا يرجع للالياف الموجودة به

تخليص الجسم من الكوليسترول الضار

المساعدة في تنظيم مستوي سكر الدم وتقليل مخاطر امراض السكر

الحماية من السرطان خاصة سرطان الثدي

يعالج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الامساك

يعالج حالات البرد والزكام والسعال الشديد

معالجة البثور وحب الشباب

معالجة جفاف البشرة وتفتيحها

يحتوي الشوفان علي بروتينات واحماض دهنية تحمي الجسم من الامراض المزمنة ومهاجمة الفيروسات والبكتيريا

ينظم حركة المعدة ويعالج عسر الهضم

تحتوي حبوب الشوفان علي كربوهيدرات تعطي الجسم سعرات حرارية وتمد الجسم بالطاقة والحيوية

يعالج الامراض التي قد تصيب فروة الراس مثل تساقط الشعر والثعلبة لاحتوائه علي نسبة عالية من الفيتامينات المعادن مثل الماغنيسيوم والحديد والزنك وفيتامين C و A

يعمل علي ترطيب الشعر ولمعانه والمحافظة عليه وعلي قوته

كما ان الشوفان يدخل في العلاج الطبيعي لضعف الانتصاب ومشاكل سرعة القذف حيث تناول وجبة من الشوفان عدة مرات في الاسبوع يعد علاج فعال للضعف الجنسي ومشاكل ضعف الانتصاب فهو يحتوي علي حمض اميني وهو الارجينين الذي يعمل علي تحسين اكسيد النيتريك والذي يعمل علي الحد من تصلب الاوعية االدموية ويعزز تدفق الدم الطبيعي وصحة وسلامة الدورة الدموية والمساعدة في الانتصاب فهو ايضا يساعد علي استرخاء العضلات