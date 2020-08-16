تراند اليوم : شاهد بالفيديو .. فتاة مصرية تتحرش بالشباب وسط القاهرة

القاهرة / الخليج 365

في فيديو صادم ، بثته احدى القنوات المصرية الفضائية، أظهر تحرش فتاة عشرينية تتحرش بالشباب في شارع رمسيس وسط العاصمة المصرية القاهرة ، في ظاهرة غريبة على المجتمع الذي يعاني من تحرش الشباب بالفتيات.

عرض مقدم برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار” المصرية، الإعلامي معتز الدمرداش، فيديو يظهر فتاة تتحرش بالشباب والرجال وسط الشارع، قبل إلقاء القبض عليها من أجهزة الأمن المصرية التي رصدت تحركاتها وأفعالها المثيرة بالقرب من ميدان رمسيس.

وعلق الإعلامي معتز الدمرداش على مقطع الفيديو، إن ما نراه على الشاشة الآن غير متوقع نهائيًا، مشيرًا إلى أن مقطع الفيديو شهد رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت جنت عبدالعليم عضو حركة “أمان” لمناهضة التحرش الجنسي، على الفيديو المتداول قائلًا إن ما يحدث لا يصدقه عقل وإنها ظاهرة غريبة جدًا على المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هناك ظواهر غريبة صعب تفسيرها تحدث في المجتمع خلال الفترة الأخيرة منها قتل وسرق وتحرش.

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وأكدت أن القانون لا يفرق بين رجل وأنثى في قضايا التحرش، مطالبة الرجال بتقديم بلاغات رسمية ضد تعرضهم للتحرش للقضاء على هذه الظاهرة.