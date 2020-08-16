تراند اليوم : "شيكونغونيا" تتفشى شرقي السودان

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، انتشار حمى "شيكونغونيا"، التي تنتقل عبر بعوضة معينة، في ولاية كسلا شرقي البلاد، وإصابة نحو 6 آلاف شخص بها.

وأكدت رئيس إدارة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية، الدكتورة ليلى حمد النيل، أن نتائج الفحص المعملي أكدت أن الحمى المنتشرة بالولاية هي حمى "شيكونغونيا"، لافتة إلى أنها لا تؤدي إلى الوفاة.

وأشارت حمد النيل إلى أن المصاب بهذا النوع من الحمى يعاني من الوهن الشديد خلال فترة المرض، التي تستمر لمدة أسبوع، ثم يعود المريض لحالته الطبيعية دون أي مضاعفات.

وأوضحت أن معظم حالات الحمى سجلت داخل مدينة كسلا، وكانت أغلبها متمركزة بغرب القاش، وبعض الأحياء من شرق القاش.

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وقالت حمد النيل، إن تفشي المرض يحدث بسبب الأمطار، مما يؤدي إلى توالد البعوض بكثافة، خاصة داخل المنازل وأماكن تخزين الماء.

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وذكرت أن وزارة الصحة تدخلت للقضاء على المرض، بزيادة عدد الأطباء بالولاية، وتوفير الأدوية المجانية، ومكافحة الناقل للمرض بكل الطرق المتاحة، مؤكدة أهمية التوعية بطرق مكافحة البعوض.