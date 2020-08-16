تراند اليوم : اختبار بطاريات الهواتف.. آيفون ضمن الأسوأ

وضع موقع "إكسبرت ريفيوز" عدة هواتف ذكية تحت الاختبار، لتحديد الهاتف الذي يمتلك أطول عمر بطارية في 2018.

عمر البطارية يعد عاملا مهما في الهواتف الذكية الحديثة، فهو يعني الحرية لاستخدام كل ميزات الهاتف الأخرى، من دون القلق حول توفير الطاقة وإعادة الشحن.

ولمعرفة مستوى أداء الهواتف المتنافسة، أعطى الموقع درجات لكل هاتف ذكي، تحدد طول عمر البطارية فيه.

ولقياس عمر بطارية الهاتف الذكي، أجرى خبراء الموقع اختبارا يتضمن تشغيلا مستمرا للفيديو، على مدار 20 ساعة متواصلة، مع ضبط سطوع الهاتف على نفس الدرجة.

وجاء هاتف لينوفو "بي 2" في المركز الأول، حيث استمر الهاتف 1730 دقيقة قبل أن ينطفئ، ليسجل أطول مدة بين الهواتف الذكية.

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وجاء هاتف هواوي ميت 10 بالمركز الثاني، حيث استمرت البطارية لمدة 1603 دقيقة، فيما جاء هاتف موتورولا موتو زي بلاي بالمركز الثالث، حيث استمر 1425 دقيقة.

وأثبت هاتفا سامسونغ غالاكسي أي 3 وأي 5 أنهما يمتلكان البطارية الأفضل بين هواتف سامسونغ، حيث استمرا لمدة 1405 و1325 دقيقة على التوالي.

ومن المفارقات أن هواتف شركة "أبل" لم تدخل في القائمة التي نشرها الموقع، بسبب "سوء عمر البطارية"، فلم تصمد بطارية أفضل هواتفها (أيفون أس أي) سوى 1006 دقيقة.