تراند اليوم : اكتشاف أثري عمره 1000 عام في الامارت

دبي/ الخليج 365

أفادت دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم السبت، عن اكتشاف أقدم مسجد معروف في مدينة العين بإمارة أبوظبي؛ مؤكدة أن تاريخه إلى أكثر من ألف عام.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تم اكتشاف هذا الأثر بالقرب من موقع بناء مسجد الشيخ خليفة في العين، ويتضمن عدة قنوات مياه، وثلاثة أبنية.

وتتمثل أهمية المسجد في أنه يعود إلى الفترة المبكرة من العهد الإسلامي، وتحديدا إلى فترة الدولة العباسية، قبل نحو ألف عام.

وتعليقا على هذا الكشف، قال رئيس دائرة السياحة بأبوظبي محمد خليفة المبارك: "المكتشفات الجديدة في العين تؤكد على مدى ثراء تاريخ المنطقة، ما يتطلب المزيد من الدراسة والتحليل للتعمق في طبيعة الحياة في كل فترة زمنية".

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ويعتقد خبراء الآثار، أن هذه الأبنية من الطوب، عبارة عن بقايا قلعة صغيرة وأبنية أخرى، كان سكانها يحصلون على احتياجاتهم من المياه العذبة من قنوات بنوها بالقرب منها.

ولاحظ علماء الآثار وجود محرابين في الغرفة الداخلية والساحة الخارجية؛ فيما تم العثور على أجزاء من أواني استخدمت على الأرجح للوضوء أو أغراض أخرى داخل المسجد.

ووفقا للوكالة الإماراتية، فإن اختبارات تحديد العمر الزمني بالكربون المشع لأحد الأفلاج المجاورة، تشير إلى أن هذا المبنى يعتبر أقدم مسجد معروف في دولة الإمارات العربية المتحدة.