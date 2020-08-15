تراند اليوم : نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس .. نتائج الثانوية العام 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية موعد ظهور علامات النتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 حيث تم اعتماد يوم الثلاثاء رسميا من قبل الجهات المختصة .



ونقلت وكالات الصحافة المصرية خبر أفاد موعد نتيجة الثانوية العام 2020 صباح يوم الثلاثاء القادم ، مشيرة الى أن الوزارة ستخرج بمؤتمر صحفي من أجل اعلان نتائج الطلاب.



وكشفت الوزارة في تصريحات صحفية ، أن هناك ما يزيد عن 70 ألف طالبة وطالبة استفادوا في رفع درجاتهم تحت عنوان الرأفة عقب تفشي كورونا فب البلاد والأوضاع المتوترة نتيجة الجائحة .



واعتمدت الوزارة موقع جريدة اليوم السابع المصرية كعارض للنتائج حال صدورها ،برقم الجلوس والاسم الثلاثي ورمز المقعد .



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وأشارت الوزارة الى أن عدد الطلاب المتفوقين على صعيد المحافظات المصرية قد تجاوز الـ 30 ألف طالب ،حيث أن العدد نتيجة مراعاة الطلاب بسبب الأوضاع المتردية التي مرت بها البلاد خلال أشهر العام بسبب وباء كورونا .

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