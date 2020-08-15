تراند اليوم : فيديو الفيرمونت ...+18 جريمة الفيرمونت فيديو فندق الفيرمونت كامل بدون حذف

فيديو جريمة الفيرمونت الموثق لإغتصاب فتاة على يد مجموعة من الشبان المصريين مشاهدة فيديو الفيرمونت تحميل وتنزيل فيديو الفيرمونت كامل ، وجريمة الفيرمونت هي اتهام لمجموعة من شباب اثرياء جدا جدا من عائلات معروفة اغتصبوا فتاة تحت تاثير مخدر في حفلة اقيمت سنة ٢٠١٤ في فندق فيرمونت و قاموا بتسجيل الواقعة فيديو و مشاركة الفيديو اون لاين.

ونشر أسماء مرتكبي الجريمة وجاءوا كالتالي عمرو فارس الكومي ، عمرو السداوي ، خالد محمود، عمرو حسين، عمر حافظ، أحمد طولان.

وأكد مغردون باللغتين العربية والإنجليزية أن ”الشبان دأبوا على اغتصاب فتيات على مدار سنوات دون رقيب أو حسيب، وهذا فقط لكونهم من عائلات ثرية وذات نفوذ“.

وكان حساب ”مغتصبون“ عبر ”انستغرام“ قد أثار القضية حين نشر تفاصيل عن الواقعة مرفقة بأسماء الشبان، وأعادت نشرها بدورها الناشطة مايان السيد لتجد تفاعلا واسعا عبر موقع ”تويتر“.

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وطالب ناشطون بمحاسبة مرتكبي واقعة الاغتصاب، مستنكرين معاقبة فتيات عبر تطبيق ”التيك توك“ وإصدار أحكام قضائية بحقهن، فيما لا تتحرك الجهات المعنية بشأن جرائم أشد وقعا كجريمة اغتصاب فيرمونت، على حد تعبيرهم.

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