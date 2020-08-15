تراند اليوم : مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2020

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2020 ،ووفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،فإن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2020 بينت أنه حصل ١١٢طالبًا على الدرجات النهائية في اللغة العربية وحصول 149 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة اللغة الانجليزية وحصول 1158 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية فى الفلسفة والمنطق وحصول 486 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة الفيزياء وحصول 75 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة التاريخ وحصول 856 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة الجغرافيا وحصول (236) طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الرياضيات التطبيقية حصل (400) طالب طالبة علي الدرجة النهائية فى الاستاتيكا وحصل (401) طالب طالبة علي الدرجة النهائية في فرع الديناميكا و حصول (809) طالب وطالبة على الدرجات النهائية فى الأحياء وحصول 1762 طالب وطالبة على الدرجات ال

نهائية في الكيمياء وحصل 916 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الجيولوجيا وحصول 669 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في علم النفس وحصول 197 طالب وطالبة على الدرجات النهائية فى علم النفس.وعقب اعتماد النتيجة الثلاثاء وإعلان أسماء الطلاب الأوائل، من المقرر أن تعلن النتيجة رسميًا على المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت صباح يوم الأربعاء لتكون متاحة أمام الطلاب وللجميع.

وكشفت مصدر خاص داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن أوائل الثانوية العامة تخطوا هذا العام حاجز الـ30 طالب وطالبة في جميع الكنترولات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار المصدر لـ«مصر العربية»، إلى أن نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة هذا العام أعلى من العام الماضى، لافتًا إلى أنها تخطت نسبة 79% من إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات.

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وكان مارثون امتحانات الثانوية العامة 2020، انتهى يوم 21 يوليو الماضي، حيث شهدت اللجان هذا العام إختلافًا بسبب الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا وحفاظًا على صحة الطلاب.

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وأدى مارثون امتحانات الثانوية العامة 2020 هذا العام، 667 ألف و315 طالب/طالبة الامتحان داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية الجمهورية.

فيما شارك في الامتحانات 168 ألف مراقب وملاحظ، وصححت الامتحانات في 49 كنترولا على مستوى الجمهورية، وشارك في أعمال التصحيح 33434 مصححًا.