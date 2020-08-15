تراند اليوم : تنسيق كلية التمريض 2020 .. نتيجة تنسيق كلية التمريض 2020 والحد الادنى للقبول

تتواجد كلية التمريض في 20 جامعة حكومية، وهم القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها، طنطا، المنوفية، دمنهور، الزقازيق، الإسكندرية، كفر الشيخ، المنصورة، قناة السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، أسوان.

تنسيق الكلية للعام الدراسي 2020

وجاء الحد الأدنى لقبول الطلاب بالمعهد الفتي للتمريض بجامعتي سوهاج وعين شمس بمجموع 379 درجة، وبجامعة بني سويف بمجموع 377.5 درجة، وبجامعة الفيوم 376.5 درجة، وبجامعة حلوان بمجموع 375 درجة، وبجامعة الإسكندرية بمجموع 363.5 درجة، وبجامعة المنصورة بمجموع 361 درجة، وبجامعة طنطا بمجموع 374 درجة، وبجامعة أسوان بمجموع 373 درجة، وبجامعة كفر الشيخ 371 درجة.

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كما قبل معهد فني التمريض بجامعة الفيوم بمجموع 331 درجة، وبقنا بمجموع 330.5 درجة، وبجامعة بني سويف بمجموع 339.5 درجة، وبجامعة سوهاج بمجموع 333.5 درجة، وبجامعة أسيوط بمجموع 343 درجة، وبجامعة بنها بمجموع 342.5 درجة، وبجامعة الزقازيق 354 درجة، وبفرع مطروح 358.5 درجة، وبالدقهلية بمجموع 358 درجة، وبجامعة المنيا بمجموع 356.5 درجة، وبجامعة المنوفية بمجموع 365.5 درجة.

تنسيق كلية التمريض خلال الأعوام السابقة

بعام 2019، كان تنسيق كلية التمريض يتراوح بين 392 درجة، وهى الأعلى نسبة وكانت لجامعة طنطا، و337 درجة، وهى الأقل نسبة وكانت لجامعة بورسعيد، وبالعام الدراسي 2015/2014، كانت أعلى درجات التنسيق لكلية التمريض لجامعة حلوان وبلغ 375.5 درجة، أما أقلهم فكان لجامعة المنصورة 328 درجة.

شروط الالتحاق بكلية التمريض

تقبل الكلية شهادة الثانوية العامة من شعبة علمي علوم، وكذلك الدبلومة الأمريكية، والدبلومة البريطانية، والشهادات المعادلة.

كما يجوز قبول الطالبات الحاصلات على دبلوم المعهد الفني للتمريض، والصحي شعبة تمريض فقط بحد أدنى 75%، ويتم الالتحاق بالفرقة الثانية مباشرة، مع اجتياز امتحان المعادلة في المواد الآتية (اللغة الإنجليزية - لغة عربية - كيمياء - فيزياء).

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ويشترط لطلاب الثانوية العامة أن تكون اللغة الأجنبية الأولى هي اللغه الإنجليزية، ويستثنى من ذلك خريجي مدارس اللغات.

واجتياز اختبارات القبول الخاصة بالكلية منها اختبارات قدرات الشفهي وهي المقابلة الشخصية، والاختبار التحريري للقدرات، واختبار تحريري للغة الإنجليزية، وكشف طبي خاص بالكلية.

ويتطلب على المتقدم ألا يوجد به أي قصور بالاتزان العضلي العصبي، وسلامة القلب والصدر، وخلوه من الأمراض المزمنة والعيوب الخلقية، وسلامة البصر والسمع والنطق، والخلو من الأمراض العصبية والنفسية.

نظام الدراسة بالكلية

تبلغ مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات، وآخر سنة امتياز، ويعتبرها البعض السنة الخامسة للكلية، وهي تقتصر على العمل والتدريب تأهيلًا لسوق العمل، حتى يحصل الطالب على البكالوريوس، ولا يوجد تخصص خلال سنوات الدراسة، مع الدراسة باللغة الإنجليزية بمعظم المواد، ولا يوجد بها نظام الساعات المعتمدة.

أقسام الكلية

التمريض الباطني الجراحي، تمريض صحة الأم وحديثي الولادة (النساء والتوليد)، تمريض الأطفال، إدارة التمريض، تمريض الصحة النفسية، تمريض صحة المجتمع والمسنين، الحالات الحرجة والطوارئ، تمريض صحة البالغين

فرص العمل

يتخرج الطالب من الكلية كأخصائي تمريض والعمل بجميع المستشفيات، كما يمكنه فتح عيادة مرخصة للنسا والتوليد، أو يمكنه الاستمرار في الدراسة وأخذ الدبلومة أو الماجستير والدكتوراه، أو الزمالة.