تراند اليوم : تنسيق كلية فنون جميلة 2020 واقسام كلية فنون جميلة

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أقسام كلية فنون جميلة :

أ/ عمارة- مجموعها اقل من هندسة بفروق بسيطةجدا -افضل من هندسة معمارى نظرا لدراسة الجانب الفنى.

ب/ديكور-مجموعها اقل من عمارة بقليل -دراستها مستمدة من عمارة ويمكن بالكورسات توفر فرص عمل عمارة لديكور يعنى تشتغل مهندس معمارى - علمى فقط ماعدا جامعة اسكندرية

ج/جرافيك- محتاجة موهبة وحب مجال - ادبى وعلمى

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د/تصوير - محتاجة موهبة وحب مجال - ادبى وعلمى

ه/نحت - محتاجة موهبة 100% وحب مجال اكتر - ادبى وعلمى والترتيب دة بالنسبة للطالب المتوسط الموهبة اغلب الناس انما لو واحد موهوب فى الجرافيك مثلا يبقى الترتيب بالنسباله مركز اول جرافيك وهكذا

9/ ازاى بعرف الاقسام فى الكلية؟ لعلمى: عمارة وديكور قسمين مختلفين من اول سنة بيتم دراستهم اعدادى يعنى كلهم 5 سنين زى هندسة بالظبط وتنمح شهادة بكالريوس فنون جميلة قسم كذا وتقدر تشتغل فى اى مكتب او موقع هندسى بسهولة ادبى: بتدرس الاول اعدادى فنون يعنى بتدرس جرافيك ونحت وتصوير ووبعد اول سنة بيتم اختيار القسم سواء بتقدير او التقدم بطلب جامعة الاسكندرية اصبحت تمنح قسم الديكور لادبى من اول سنة شرط ليها تنسيق اعلى من مجموع الكلية الادبى جامعة حلوان بياخدوا علمى بس فنون فى ديكور وعمارة ليها تنسيق لوحده.

وتعد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

أول وأقدم كلية للفنون في مصر، حيث ضمت الكلية إلى الجامعة في أكتوبر 1975، وكانت جامعة حلوان حينها تمتلك كليتان للفنون؛ الأول بحي الزمالك في القاهرة والتي مازالت حتى الآن تابعة للجامعة، والثانية كانت بمحافظة الإسكندرية إلا أنه في سبتمبر 1989 أصبحت تلك الكلية تابعة لجامعة الإسكندرية , الحد الادنى لكلية فنون جميلة 2018 .

وتضم جامعة حلوان الكليات الثلاثة؛ الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية، ومدة الدراسة بهم 5 سنوات، وتقبل الكلية الشعبتين العلمي والأدبي حسب اختيار قسم من خمسة أقسام بالكلية، ولكن قسم “الديكور” يقبل طلاب علمي فقط ويُخرج مهندسين ديكور عمارة داخلية أو ديكور سينما ومسرح وتليفزيون، ويتبع خريجين القسم لنقابة “مهندسين الديكور”.

كما يقبل قسم “العمارة” طلاب علمي رياضة فقط؛ حيث يتطلب مهارات يدوية أكثر من الطالب، ويتبع خريجي القسم نقابة المهندسين كما يكون لهم نفس امتيازات المهندسيين، ويقبل قسم “التصوير” الشعبتين من طلاب العلمي والأدبي؛ ويقصد به الرسم وليس التصوير الفوتوغرافي.

ويقبل قسم “الجرافيك” الشعبتين أيضًًا ويعد الطالب التصميم بشكل عام؛ كالإعلانات والكارتون والتصميم عمومًا ومثلهم قسم النحت ويعمل خريجوه في مصانع العربيات وأجهزة الهواتف النقالة وتصميم المنتج.

كما تندرج أقسام “النحت” و”الجرافيك” و”التصوير” تحت قسم فنون في السنة الإعدادية ثم يتخصص الطالب في الفرقة الأولى، ويتبع خريجين الكلية لنقابة الفنانين التشكيليين، عدا قسمي العمارة والديكور ,تنسيق كلية فنون جميله فنون حلوان 357.5 لعام 2017/2018

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كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية

بعد انفصلها عن جامعة حلوان أصبحت الكلية تتبع جامعة الإسكندرية منذ عام 1989؛وتقع حاليًا في أربع مباني بمنطقة “جليم”؛ وتعتبر مباني الكلية من القصور الشهيرة بتلك المنطقة والتي تحولت إلى مباني تابعة للكلية؛ حيث يوجد المبنى الرئيسي ويسمى “مبنى مظلوم” وهو المبنى المخصص لقسمي “العمارة” و”النحت” بجانب المكاتب الإدارية؛ كمكتب عميد الكلية، ومكاتب وكلاء الكلية، بجانب عدد من الأقسام الإدارية ، وقد خصص لها محطة ترام تحمل اسم المباني.

كما تتواجد 3 مبانى أخرى؛ وهي مبنى “عمر طوسون” والذي يوجد به قسم “الديكور”، بجانب مبنى “جليم” وبه قسم “التصميمات المطبوعة”، ومبنى “جناكليس” والذي يتواجد به قسم “إعدادي”.

وكانت كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية على قسمين فقط؛ وهما “قسم العمارة”، و”قسم الفنون العام” الذي يندرج منه “النحت” و”الديكور” و”التصميمات المطبوعة”، إلا أنه تم اعتبار قسم “الديكور” قسم مستقل بذاته منذ فترة قريبة، محددًا له شروط خاصة بالقبول ويمكن لطلاب شعبة العلمي علوم الانضمام له ولكن بنسب يحددها مجلس الكلية.

وخلال العام الدراسي الحالي 2015 /2016؛ اعتبرت كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية الأعلى في التنسيق عن باقي الجامعات، حيث جاء تنسيقها 365.5 درجة، وتعتبر الكلية عملية ولايتبع فيها نظام الانتساب,تنسيق كلية فنون جميله فنون ج الاسكندريه 364.5 لعام 2017/2018

كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

تعتبر الكلية من الكليات المستحدثة بجامعة المنصورة حيث تم إنشاءها لتستقبل أول دفعة من الطلاب في العام الدراسي الماضي 2014/ 2015؛ وبالرغم من حداثة الكلية إلا أنها شهدت ارتفاعًا في مجموع المقبولين بيه فكان دخولها وفقًا لتنسيق العام الدراسي الحالي 2015 / 2016 “363.5” درجة لتتفوق بذلك على الكلية الأم بجامعة حلوان.

وبالرغم من ذلك إلا أن حدثت حالة غضب بين طلاب الثانوية العامة المقبلين على تلك الكلية؛ حيث فوجئ بإن الكلية لن تقبل أكثر من 60 طالبًا فقط في العام الدراسي الحالي بالرغم من مساحتها الواسعة، وتتضمن كلية الفنون بجامعة المنصورة 5 أقسام؛ وهم “العمارة”، “الديكور”، “التصوير”، “النحت”، “الجرافيك”.

تنسيق كلية فنون جميله فنون المنصورة 356 لعام 2017/2018

كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا

تعد تلك الكلية ثالث أقدم كلية للفنون بالجامعات المصرية الحكومية، حيث أنشئت عام 1984 وكانت ملحقة بمبنى كلية العلوم، وفي عام 1991 بدأت الكلية في تواجدها بمبنى خاصة بها، لتبدأ في عام 1994 ادخال عدد من الأقسام على الكلية؛ وهي “الديكور” و”الجرافيك” و”التصوير” و”النحت”.

وفي سبتمبر 1994 تم إنشاء قسم العمارة، وفيم الترميم وصيانة الآثار، بجانب استحداث شعبة “الرسوم المتحركة” التي تحولت بعد ذلك إلى قسم مستقل بذاته، وفي عام 1998 أنشئت اللائحة الداخلية للكلية لتؤكد على تواجد 7 أقسام بالكلية لتنفرد بقسمي “الترميم وصيانة الآثار”، و”الرسوم المتحركة”.

وبالرغم من تفردها بأقسام عن باقي الكليات إلا أن تنسيقها للثانوية العامة العام الماضي كان الأقل وسط هذه الكليات فوصلت درجات القبول بها لـ “281.5” درجة.

تنسيق كلية فنون جميله فنون المنيا 342.5 لعام 2017/2018

كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي “فرع الأقصر”

أنشئت هذه الكليةوفقًا لقرار وزاري عام 1996، لتبدأ الدراسة بها منذ العام الجامعي 1997، يرجع اختيار مدينة الأقصر مقراً للكلية لما تتمتع به هذه المدينة من تراث حضاري عريق يمثل مدرسة من أهم مدارس فنون النحت والتصوير والعمارة في التاريخ القديم والحديث، فهي مدينة طيبة التي قال عنها الشاعر الإغريقي “هوميروس” اسم المدينة ذات المائة باب لكثرة ما بها من صروح معمارية عالية وبوابات شاهقة وأطلق عليها العرب فيما بعد مدينة الأقصر أي مدينة القصور.

ومدة الدراسة بالكلية لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات تبدأ بسنة إعدادية لتخصص العمارة وسنة إعدادية لتخصص الديكور، وإعدادية مشتركة لتخصصات التصوير الجرافيك والنحت، ويحدد للطالب بعدها تخصصه طبقا للمقررات الواردة بجداول الخطة الدراسية وطبقا لنظام السنة الدراسية الكاملة، ويبدأ التخصص الدقيق بأقسام الكلية بالفرقة الثالثة، حيث ينقسم قسم التصوير إلى شعبتين؛ “التصوير”، و” التصوير الجداري”، وقسم الجرافيك يضم شعبتي “التصميمات والرسوم المتحركة” و”فن الكتاب”، وقسم النحت يضم شعبتي “النحت الفراغي والميدالية” و”النحت البارز”.