تراند اليوم : تنسيق كلية الزراعة 2020

كلية الزراعة جامعة القاهرة ،وتنسيق كلية الزراعة 2020 علمي علوم تنتشر كلية الزراعة في الغالبية العظمى من الجامعات الحكومية المصرية، فهى موجودة في جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وجامعة طنطا، والزقازيق، وقناة السويس، وجنوب الوادي، والمنيا، وبجانب جامعة المنوفية، وسوهاج، ودمنهور، وأسوان، وكفر الشيخ، وبنها، والفيوم، وبني سويف، ودمياط، بجانب جامعة الأزهر.

نظام الدراسة بالكلية

تمتد فترة الدراسة بالكلية إلى 4 أعوام، وبما أن الكلية في بعض الجامعات مثل جامعة القاهرة تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، فيمكن للطالب مد أعوام دراسته لمدة أطول، ولكن الحد الأدنى يبقى 4 أعوام.

ويبدأ التخصص من العام الدراسي الثالث، فيدرس الطلاب في المستويين الأوَّلين مواد تعريفية وتأسيسية للتخصصات المختلفة، ولكن يستثنى من ذلك تخصص الهندسة الزراعية الذي يبدأ مع بداية المستوى الأول، وكذلك برامج الدراسة باللغة الإنجليزية تبدأ تخصصاتها من المستوى الأول أيضًا، ومن المفترض أن تكون معظم المقررات الدراسية جامعةً بين الجانبين العملي والنظري.

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التخصصات ومجالات العمل

تخصص الإنتاج الحيواني

يركز القسم على تدريس العلوم المتعلقة بالإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية، بجانب دراسة فسيولوجيا الحيوان، ودراسة بعض جوانب الإنتاج السمكي، ومن مقررات هذا التخصص، فسيولوجيا الحيوان، وتغذية الحيوان، بجانب فسيولوجيا الدواجن، ونظم إنتاج الحيوان والدواجن، وفسيولوجيا الأسماك، بالإضافة إلى الاتجاهات الحديثة في الإنتاج الحيواني.

ومجالات العمل لخريجي هذا التخصص تتمثل في العمل مهندسًا زراعيًّا في مزارع الدواجن، أو الأسماك، أو الماشية، أو في مصانع الأعلاف، أو أن تبدأ مشروعك الخاص بتكلفةً أقل مقارنةً بالتخصصات الأخرى.

تخصص الإنتاج النباتي

يغطي هذا التخصص تنوّعًا واسعًا من الدراسات النباتية، بدايةً من أمراض النبات، إلى دراسة بساتين الزينة، وبساتين الفاكهة، والمحاصيل الزراعية، وبيولوجيا علوم النبات، ومن المقررات الدراسية لهذا التخصص، ديناميكية مقاومة النبات للأمراض، وتنسيق الحدائق، وإنتاج المحاصيل البستانية، بجانب فسيولوجيا الخضر، وإحصاء حيوي، وزراعة الخلايا والأنسجة.

ومجالات العمل لهذا التخصص تتمثل في العمل مهندسًا زراعيًّا في مزارع الفاكهة والخضر والمحاصيل، أو مصمم حدائق، أو العمل في مشاتل الفاكهة والخضر والزينة، أو العمل في شركات إنتاج التقاوي، أو مصانع الفاكهة والخضر، بجانب إمكانية العمل في وزارة الزاعة، أو مراكز البحوث.

تخصص العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية

يدرس هذا التخصص المجتمع الريفي، وكيفية التعامل معه من أجل التنمية الزراعية، بجانب مقررات من قسم الاقتصاد الزراعي التي التركز على إدارة المشروعات الزراعية بوصفها مشروعات ربحية، ومن مقررات هذا التخصص، نظم الإرشاد الزراعي، ومنظمات ومؤسسات ريفية، ونظم المعلومات للتنمية الريفية، واقتصاد زراعي، وإدارة مشروعات زراعية، بجانب محاسبة زراعية.

ومجالات العمل لهذا التخصص تتمثل في العمل مرشدًا زراعيًّا، أو العمل في مجالي التسويق والإدارة في الشركات الزراعية، أو في إدارة وتخطيط المشاريع الزراعية، أو في منظمات المجتمع المدني.

تخصص الأراضي والمياه

يركز هذا التخصص على دراسة العلوم المتعلقة بالأرض والتربة، والمياه والموارد المائية، والريّ والصرف الزراعي، ومن مقررات هذا التخصص: طبيعة الأراضي والعلاقات المائية، والأسمدة وإدارة التسميد، وميكروبيولوجيا الأراضي، وكيمياء ومعادن الأراضي.

ومجالات العمل لهذا التخصص هى مجالات استصلاح الأراضي الزراعية، وتحليل مياه الري والتربة، ومعالجة مياه الري، وتدوير المخلفات الزراعية، وإنتاج الأسمدة.

تخصص الصناعات الغذائية

يدرس الطلاب في هذا القسم التصنيع الغذائي بوصفه صناعة وتجارة، وكذلك علوم الأغذية المختلفة، ومن مقررات هذا التخصص، هندسة تصنيع أغذية، وكيمياء وتحليل الأغذية، وتكنولوجيا حفظ الأغذية، وإدارة وتسويق الأغذية، وكيمياء وتكنولوجيا الحبوب، وتقييم أغذية ومواصفات.

ومجالات العمل لهذا التخصص تتركز في العمل مراقب جودة أو مهندس إنتاج في مصانع الألبان والصناعات الغذائية خاصةً.

تخصص وقاية النبات

يدرس طلاب هذا التخصص علوم النبات، والأمراض النباتية، والآفات الزراعية، وكيفية معالجتها والوقاية منها، بجانب مقررات عن علوم الحشرات، ومن مقررات هذا التخصص، أمراض النبات، وآفات وأمراض ما بعد الحصاد، وإدارة مناحل، وتحليل مبيدات، والمكافحة البيولوجية، وبيئة وفسيولوجيا الحشرات.

ومجالات العمل لهذا التخصص؛ هي العمل مهندس مكافحة في مزارع الإنتاج النباتي، وفي شركات المبيدات والأسمدة في تحليل المبيدات وتركيبها، أو في أقسام التكنولوجيا الحيوية، أو في مجال التسويق في هذه الشركات، وكذلك العمل مهندسًا في مناحل العسل.

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تخصص التكنولوجيا الحيوية

يركز طلاب هذا التخصص على دراسة التكنولوجيا الحيوية، ومن مقررات هذا التخصص، كيمياء الإنزيمات والتمثيل الغذائي، والتحليل الكيميائي لمكونات الأغذية، وكيمياء البروتينات والأحماض النووية، وكيمياء البيولوجيا الجزيئية والمناعة.

ومجالات العمل لهذا التخصص هي العمل كيميائيًّا في معامل التربة والنبات، ومعامل التحاليل الطبية، وشركات الأدوية، وفي مجال تصنيع المبيدات والأسمدة، والخمائر والدهون، وفي مجال المقاومة الحيوية للآفات.

تخصص الهندسة الزراعية

هذا التخصص يدرس الطلاب علوم الهندسة الزراعية، بما فيها من تخطيط للمنشآت والمساحات الزراعية، وهندسة نظم الري، وتصنيع المنتجات الزراعية، وتكنولوجيا الزراعة، ومن مقررات هذا التخصص، المساحة للأغراض الزراعية، وتخطيط المجمعات الزراعية الصناعية، وهيدرولوجيا المياه الجوفية، ونظم الري الحقلي، وهندسة ري المسطحات الخضراء، وميكنة زراعية.

ومجالات العمل لهذا التخصص هي العمل مهندسًا زراعيًّا في المزارع، كما في صيانة شبكات الري والآبار، وصيانة المعدات الزراعية.

التخصصات باللغة الإنجليزية

برامج اللغة الإنجليزية في كلية الزراعة ليست منتشرة في الجامعات كلها، ولكنها متوفرة في الكلية بجامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، ولها مصاريفها الدراسية الخاصة، ويكون التخصص بها بدايةً المستوى الأول، ومن المفترض أن يكون طلابها يتمتعون بفرص أكبر للتدرب العملي خارج الجامعة.

ويُقبَل الطلاب في برامج اللغة الإنجليزية بالتقديم إليها بعد القبول في الكلية، بشرط حد أدنى في مجموع اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة غالبًا ما يكون 70% أو 80%، مع إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين ويكون غالبًا هدفها قياس القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية، وإن كان عدد المتقدمين كبيرًا، تكن الأفضلية لأصحاب المجاميع الاعتبارية الأعلى.

وتكون هذه المجاميع عبارة عن من مجموع درجات الطالب في مواد اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة، مضافة إلى درجتي مادتي الكيمياء والأحياء، مع إضافة درجة المقابلة الشخصية.

وتوفر كلية الزراعة بجامعة القاهرة 3 تخصصات باللغة الإنجليزية، وهي:

التكنولوجيا الحيوية، وهي مثل التخصص العادي، ولكن بدراسة المواد باللغة الإنجليزية، ومن مقررات التخصص، بيولوجيا جزيئية، والهندسة الوراثية في تحسين الإنتاج الحيواني، والبيوتكنولوجيا الصيدلانية.

وللتخصص مصاريفه الخاصة التي تحددها الكلية كل عام، ولكنها قد لا تقل عن 3000 جنيه مصري للعام الدراسي.

زراعة دولية، وداخله 3 تخصصات فرعية، وهي زراعة عضوية، وتنمية مجتمع ريفي، وإدارة أعمال زراعية، ومن مقررات التخصص، نظم المعلومات الجغرافية، وسلوك تنظيمي، بجانب إرشاد زراعي مقارن.

وكذلك، فإن للتخصص مصاريفه الخاصة التي تحددها الكلية كل عام، ولكنها قد لا تقل عن 3000 جنيه مصري للعام الدراسي أيضًا.

تكنولوجيا تصنيع الأغذية، ويدرس فيه الطلاب التصنيعات الغذائية، وتطوير الغذاء، ومن مقررات هذا التخصص، كيمياء وتحليل الأغذية ومنتجاتها، وتخطيط وإنشاء مصانع الأغذية، والإنزيمات في التصنيع الغذائي.

وأيضًا، فإن للتخصص مصاريفه الخاصة التي تحددها الكلية كل عام، ولكنها قد لا تقل عن 8000 جنيه مصري للعام الدراسي.

تنسيق الكلية للعام الجامعي 2020

قبلت كلية الزراعة بالمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة من مجموع درجات للالتحاق بجامعة القاهرة 360 درجة، وبجامعة الإسكندرية قسم الهندسة الزراعية 345 درجة، وبجامعة عين شمس من مجموع درجات 347 درجة، بينما التحق طلاب الشعبة العلمية قسم علوم بجامعة الإسكندرية من مجموع درجات 341.5 درجة.

وجاء الحد الأدنى لكلية الزراعة بالمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، لجامعة أسوان شعبة علمي رياضيات بمجموع درجات 320.5 درجة، وبجامعة المنصورة 326.5 درجة، وبجامعة كفر الشيخ 328.5 درجة، وبجامعة دمياط 344 درجة، وبجامعة القاهرة 342.5 درجة، وبجامعة عين شمس 341.5 درجة، بينما كان الحد الأدنى لالتحاق الشعبة العلمية علوم بجامعة طنطا بمجموع 320 درجة، وبجامعة الإسكندرية 327 درجة، وبجامعة المنصورة 321.5 درجة، وبجامعة دمنهور 343.5 درجة.

تنسيق الكلية

مبدئيًّا، فإن كلية الزراعة تقبل طلاب علمي علوم، عدا تخصص الهندسة الزراعية فإنه يقبل طلاب علمي رياضة فقط، ولذلك، يكون لهذا التخصص تنسيقه الخاص المنفصل عن الكلية؛ فكلية الزراعة بجامعة القاهرة يكون اسمها في التنسيق "زراعة القاهرة"، ويكون اسم تخصص الهندسة الزراعية في الكلية نفسها بهذا الشكل "زراعة القاهرة/رياضة".

وفي العام الماضي، كانت كلية الزراعة بجامعة القاهرة هي الأعلى من حيث المجموع، فكانت تطلب مجموعًا نسبته 84.4% مع التقريب، وتليها كلية الزراعة بجامعة عين شمس بنسبة 75.61%، أما أقل كلية من حيث المجموعة فكانت زراعة الزقازيق بنسبة 50%.

أما تخصص الهندسة الزراعية، فكان الأعلى فيه أيضًا زراعة القاهرة، بمجموع نسبته 84.02%، وتليه كذلك زراعة عين شمس بنسبة 82.93%، وكانت الأقل في هذا التخصص زراعة قناة السويس، بمجموعة نسبته 69.15%.