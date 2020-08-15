تراند اليوم : تنسيق المعهد الفنى الصحى 2020 .. تنسيق المعاهد الفنية 2020

عدنا أيها الناجحون في الثانوية العامة ، لنعرض لكم تنسيق المعهد الفنى الصحى 2020 ، نقدم لحضراتكم تنسيق معهد فني صحي لعام 2020 لطلاب الثانوية العامة ( العلمي - الادبي ) و"المعهد الفني الصحي" هو معهد حكومي فوق متوسط يمنح شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصحية، ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة الحديثة بشعبتي العلمي علوم ورياضة، بجانب الدبلوم الفني الصناعي شعبة كهرباء وإلكترونيات، والدبلوم الفني التجاري شعبة عامة.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة في مصر وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق محمد زكي، تفاصيل التقديم في المعهد الفني الصحي التابع للقوات المسلحة ذكور واناث 2020- 2019 الدفعة الجديدة في جميع المحافظات ، ونوضح لكم شروط التقديم في المعاهد الصحية للقوات المسلحة ذكور وبنات من الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الازهرية خريجي 20192020 ، كذلك الاوراق المطلوبة للتقديم.

تفاصيل التقديم في المعهد الصحي ذكور واناث 2020-2019 الدفعة الجديدة من المتطوعين

وحسبما أوضح القائد العام للقوات المسلحة تفاصيل قبول دفعة جديدة من المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة “ذكور- إناث”، من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية “علمي علوم” خريجي العام الدراسي ، وذلك للتقديم في الدفعة الجديدة مع الحصول على راتب شهري بعد التخرج.

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أماكن المعهد الصحي التابع للقوات المسلحة ذكور واناث

وتُقبل الدفعات الجديدة، بالمعهد الصحي ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي إناث بأحمد جلال، والمعهد الصحي “ق. م” إناث بالجلاء.

وجرى إعلان شروط القبول، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء طبيب مصطفى أبوحطب، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

شروط التقديم في المعهد الفني الصحي 2020-2019 ذكور وبنات الدفعة الجديدة

– يجب ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية “علمي علوم” عن نسبة 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%، وألا يقل السن عن 17 عامًا، ولا يزيد عن 21 عامًا في الأول من أكتوبر2018.

– أن يكون “الطالب/ الطالبة” مصري الجنسية، من أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج / متزوجة، ولم يسبق له/ لها الزواج، ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

– أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول “طبية- نفسية– لياقة بدنية- كشف هيئة- التحاليل الطبية”.

– موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة، وألا يكون سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وجرى فصله، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيًا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

– لا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي التي تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

مدة الدراسة في المعاهد الصحية التابعة للقوات المسلحة المصرية والحصول على مرتب شهري بعد التخرج

وحسبما أوضح مدير الخدمات الطبية، إن مدة الدراسة سنتان دراسيتان، بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز تدريب عملي بالمستشفيات، وترخيص مزاولة المهنة تؤهل المتقدم للحصول على الدبلوم الصحي، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات الأخرى.

ولفت أبوحطب، إلى أن مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة هي نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي، كما يجري إيفاد المتطوع/ المتطوعة في بعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص في أفرع التمريض المختلفة.

يحصل المتطوع على جميع الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

مميزات المعهد الصحي التابع للجيش وامكانية التعيين و الحصول على مرتب شهري

يحصل الخريج على راتب شهري بعد التخرج طبقا للقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن، بجانب الاشتراك في نوادي ضباط الصف طبقا للتعليمات المنظمة في هذا الشأن، والعلاج المجاني بالمستشفيات العسكرية للخريجين وأسرهم طبقا للتعليمات العلاجية الصادرة في هذا الشأن.

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تنسيق معهد فنى صحى 2019

معهد فنى صحى طنطا:379.5

معهد فنى صحى المنصورة:378.0

معهد فنى صحى اسكندرية:372.5

معهد فنى صحى بنها :370.0

معهد فنى صحى الزقازيق :370.0

معهد فنى صحى بنى سويف:363.5

معهد فنى صحى سوهاج:356:0

معهد فنى صحى اسيوط:352.0

معهد فنى صحى بورسعيد:352.0

معهد فنى صحى اسوان:349.0

معهد فنى صحى امبابة:306.5

أقسام المعاهد الفنية الصحية

أقسام المعاهد الفنية الصحية؛ هم فني معامل صحية، وفني أشعة، وفني تمريض، وفني صناعة الأسنان، وفني الطوارئ والحالات الحرجة، وفني الأورام والجراحات.

وفني التسجيل الطبي الإحصاء، بجانب شعبة فني صيانة الأجهزة الطبية، وفني الرعاية الطبية العاجلة، وفني التمريض النفسي والصحة النفسية، وفني المعاونيين الصحيين، وفني التوليد وصحة المجتمع.

شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية

من شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية أن يكون الطالب حاصلًا على المجموع الذي أقره مكتب التنسيق، وألا يزيد سن الطالب في بداية الدراسة على 22 عام، بجانب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي الذي يقرره المعهد، وأن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالمعهد.

نظام الدراسة بالمعهد

تبلغ مدة الدراسة بالمعهد عامان، والسنة الثانية سنة الامتياز، وهي تقتصر على العمل والتدريب تأهيلًا لسوق العمل، أو إذا اراد الطالب الإلتحاق بكلية التمريض أو الكليات الطبية الأخرى إن استوفى شروطها، مع العلم أن الدراسة باللغة الإنجليزية بمعظم المواد الدراسية بالمعهد، ولا يوجد به نظام الساعات المعتمدة.

المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة

من شروط الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة؛ ألا يزيد سن المتقدم في 1 نوفمبر 2017 عن 21 عام سوا كان ثانوية عامة، أو ثانوية أزهرية، وثانوية صناعية سوا خمس أو ثلاث سنوات.

بجانب أن يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات، والعلوم، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية "القسم العلمي"، والحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام "خمس وثلاث" سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط أو معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات هي الميكانيكا والكهرباء فقط.

ومن شروط الالتحاق أيضًا الطلاب الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة في المجالات الآتية وهي المجال الهندسي، والتكنولوجي، وسيراعى شرط السن للحاصلين على هذه الشهادات أثناء التقديم حيث سيسمح بعامين إضافيين للطلاب المقيدين في دراسات أعلى من "23 سنة".

بجانب أن تكون النسبة المئوية لمجموع للحاصلين على الثانوية العامة 65% فأكثر والثانوية الصناعية 75% فأكثر.

مدة الدراسة والمؤهل الدراسي

تبلغ مدة الدراسة بالمعهد عامين دراسيين بخلاف فترة الإعداد والتأهيل العلمي والعسـكري بالمعهد الفني، ويمنح الخريج شهادة الدبلوم الفني التخصصي ويُعيـن برتبة الملازم.

ويمكن للخريج ان يستكمل دراسته العسكرية في الحـصول علــى ماجستير العلوم العسكرية والزمالة ودرجة الدكتوراه.

فرص العمل

يتخرج الطالب من المعهد كمختص بإحدى الشعب الطبية التي درسها بالمعهد، ويمكنه هذا التخصص من العمل بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة، كما يمكنه من الاستمرار بالدراسة والالتحاق بكلية التمريض، وبعدها تحضير الماجستير والدكتوراه أو الزمالة بإحدى الجامعات.

كما يحق للخريج الحصول على عمل بالحكومة في وزارة الصحة أو ما يعادلها عن طريق "التكليف"، ويمكن للخريج أن يكمل دراسته في المعهد لمدة عامين أخرين ليصبح حاصل على بكالوريوس بدل الدبلوم، ويصبح "تقني" بدل "فني" وتلك التكملة تكون في المعهد نفسه وليست في كلية.