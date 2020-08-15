تراند اليوم : معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 .. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس الدور الأول

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تريد أكثر من 600 ألف عائلة مصرية التحق أبنائها بإمتحانات الثانوية العامة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 سواء عبر رقم الجلوس والأسم، وتسهيلاً على أولياء الامور ننشر في الخليج 365 رابط معرفة نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم المصرية لجميع فروع الرياضة والأدبي والعلمي في شتى محافظات مصر القاهرة والجيزة والقيلوبية وباقي المدن.
نتيجة الثانوية العامة 2020
سيتم نشر نتائج الطلاب في الصف الثالث الثانوي علي الكثير من المواقع المصرية التي لها حق نشر النتيجة وحتي تتمكن عزيزي القارئ من الاطلاع علي نتيجة طالب في شهادة الثانوية العامة لابد ان تقوم باتباع الخطوات التالية:
- ان تقوم بالذهاب الي الرابط المخصص الذي سيتم الاعلان عن النتائج علية “من هنا“.
- تقوم بتحديد طريقة الاستعلام عن النتيجة المناسبة لك.
- يوفر الموقع طريقة البحث باسم الطالب او برقم الجلوس او باسم المدرسة والادارة التعليمية.
- تقوم بادخال اسم الطالب رباعي او رقم جلوسة او اسم المدرسة او اسم الادارة.
- الضغط علي زر البحث لعرض النتائج المتاحة من قائمة النتائج.
- يتم توجيهك الي صفحة اخري بها نتيجة الطالب او المدرسة او الادارة التعلييمية.